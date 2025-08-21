Barbárie na Argentina: jogo da Sul-Americana tem 90 detidos e dez feridos

Independiente x Universidad de Chile, jogo das oitavas da Sul-Americana e cancelado pela Conmebol por uma barbárie nas arquibancadas, terminou com pouco futebol e muita confusão na Argentina.

O saldo do caos

Cerca de 90 torcedores da equipe chilena foram detidos pelas autoridades, segundo Nestor Grindetti, presidente do Independiente.

O clube argentino também informou que há ao menos dez feridos — dois com gravidade. Alguns veículos de comunicação até chegaram a citar mortes, mas não há confirmação oficial.

A partida entre as equipes, que estava no 2º tempo, não será retomada. A Conmebol anunciou o cancelamento do duelo diante da falta de segurança — o placar era de 1 a 1, e a Universidad de Chile estava se classificando por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Santiago.

O que aconteceu

A confusão começou no final do primeiro tempo. Imagens mostraram torcedores dos dois times atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse — eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o canal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Torcedor fica ensanguentado durante Independiente x Universidad de Chile Imagem: Alejandro PAGNI / AFP

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

O TyC Sports informou que alguns chilenos foram esfaqueados e levados a hospitais próximos. Eles ficaram gravemente feridos, segundo o jornal.

Imagens de fora do estádio mostram alguns torcedores saindo ensanguentados. Dentro dele, outros ficaram apenas de cueca após terem as roupas tiradas pela torcida rival e alguns aparecem completamente nus.

Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe -- CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025

A Conmebol seguirá o protocolo para casos como esse e abrirá um procedimento disciplinar. O mesmo aconteceu quando torcedores do Colo-Colo entraram em conflito e o jogo contra o Fortaleza, em Santiago, pela Libertadores deste ano, foi interrompido.