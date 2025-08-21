Strickland recebe seis meses de suspensão por caso de invasão de cage e agressão

Depois de ser suspenso de forma provisória após se envolver em uma confusão no evento 'Tuff-N-Uff', em junho, Sean Strickland finalmente teve sua pena oficialmente definida. Em uma reunião mensal realizada nesta quinta-feira (21), a Comissão Atlética de Nevada aprovou um acordo judicial que concedeu ao ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC um gancho de seis meses, além de multa estabelecida em 5 mil dólares (R$ 27,4 mil), mais as custas processuais do caso.

A punição é retroativa à data em que ocorreu o incidente. Desta forma, o americano está apto a voltar a competir no MMA profissional a partir do dia 29 de dezembro. Sendo assim, um eventual retorno à ativa deve ser promovido somente em 2026 - a não ser que Strickland acate uma condição imposta pela Comissão. Caso aceite cumprir um curso para controle de raiva, 'Tarzan', como é conhecido, terá sua suspensão reduzida de seis para quatro meses e meio. Neste cenário, Sean poderia voltar a lutar ainda nesta temporada, a partir de meados de novembro.

Também envolvido no incidente, mesmo que de maneira menos conturbada, o lutador do UFC Chris Curtis também foi multado em 2,5 mil dólares (R$ 13,7 mil). Por não ter agredido ninguém no caso, o parceiro de Strickland se livrou de uma suspensão. Apesar de ter invadido o cage e agredido um dos lutadores envolvido no duelo do 'Tuff-N-Uff', Sean teve seu comportamento ao longo do processo elogiado.

"Sean Strickland se apresentou. Ele facilitou esse processo. Ele se desculpou por seu comportamento. Agradecemos a alguém que se manifestou, assumiu algo e que uma resolução tenha sido tomada rapidamente e com o acordo de todas as partes. Então, mais uma vez, obrigado ao Sr. Strickland. Ele cometeu um erro e o assumiu, e nós o apreciamos", declarou Dallas Haun, presidente da Comissão Atlética de Nevada, durante a reunião desta quinta, segundo transcrição do site 'MMA Junkie'.

Relembre o incidente

O incidente ocorreu durante a realização do 'Tuff-N-Uff 145', em junho. Presente no evento para servir como corner de Miles Hunsinger, seu companheiro de time na 'XTreme Couture', Sean Strickland perdeu a cabeça após a derrota do colega para Luis Hernandez, por finalização. Provocado pelo vencedor do combate com palavras e gestos obscenos, o polêmico lutador invadiu o cage - ao lado do também atleta do Ultimate Chris Curtis - e partiu para cima de Hernandez, chegando a agredi-lo com um par de socos antes de ser contido.

