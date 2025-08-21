Sob comando de Matheus Bachi, Santos segue preparação para encarar o Bahia

Ainda sob comando do auxiliar técnico Matheus Bachi, o Santos deu sequência à preparação para enfrentar o Bahia, em compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, o elenco do Peixe fez a terceira atividade visando o confronto.

No aguardo da chegada de um novo treinador, o Santos tem sido comandado interinamente por Matheus Bachi, mantido na comissão após a demissão de Cleber Xavier. O Peixe, porém, deve ter um novo técnico em breve, uma vez que acertou a contratação de Vojvoda nesta quinta-feira.

Os jogadores do Alvinegro Praiano iniciaram o dia com o aquecimento no gramado e, depois, fizeram um trabalho técnico no CT Rei Pelé. Posteriormente, Matheus Bachi comandou um treinamento tático.

O Santos ainda tem duas principais dúvidas para o confronto deste fim de semana - casos do zagueiro João Basso e do volante Willian Arão. Ambos ainda estão seguindo o cronograma de transição física e têm presença incerta no duelo contra o Bahia.

Uma baixa certa é a de Neymar. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo, e terá de cumprir suspensão. A expectativa é que Rollheiser ocupe a vaga do atacante no time titular.

O elenco santista ainda tem mais dois dias de preparação para a partida. O Santos visita o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasilia), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que, neste compromisso, a equipe seja comandada por Matheus Bachi.

O Alvinegro Praiano tenta recolher os cacos após a dura goleada sofrida. O Peixe ocupa o 15º lugar da tabela de classificação, com 21 pontos, e está ameaçado pela zona de rebaixamento.