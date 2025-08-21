Selvageria em jogo da Sul-Americana tem detidos, feridos e envolve até autoridades

Uma grande confusão causou o cancelamento do duelo entre Independiente e Universidad do Chile, nesta quarta-feira, no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo, que estava empatado em 1 a 1 no início do segundo tempo, precisou ser interrompido devido a graves incidentes envolvendo torcedores de ambos os times, que protagonizaram cenas aterrorizantes. Dez pessoas ficaram feridas e 90 foram detidas após a briga.

Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe ? CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025

Os problemas teriam começado por volta da metade do primeiro tempo, quando parte da torcida chilena, localizada na parte superior do estádio, teria lançado cadeiras, pedras, pedaços de ferro e até explosivos contra a torcida do Independiente, situada na parte de baixo.

Os torcedores do Independiente procuraram se proteger, procurando abrigo em áreas do estádio em que não poderiam ser atingidos.

Parte dos visitantes não cessou a perturbação, fazendo com que a segurança do local tivesse que determinar a evacuação de todos os torcedores da Universidad do Chile. O problema é que nem todos atenderam ao chamado, resistindo na arquibancada.

Foi então que alguns torcedores do Independiente invadiram o setor visitante, iniciando uma grande barbárie, primeiro nos corredores do estádio e, posteriormente, nos lances de arquibancada. Um dos torcedores da Universidad do Chile, em pânico com a chegada dos rivais, pulou do setor em que estava, sofrendo uma queda brusca - por enquanto, não há informações sobre seu estado.

Repercussão fora de campo

O episódio causou repercussão também na política. O Presidente do Chile, Gabriel Boric, lamentou o episódio e chamou a Conmebol de "irresponsável".

"O que aconteceu em Avellaneda entre as torcidas do Independiente e da Universidad de Chile foi ruim em demasiados sentidos, desde a violência nas torcidas até a evidente irresponsabilidade da organização. A Justiça deverá determinar os responsáveis. Agora nossa prioridade como Governo é conhecer o estado dos nossos compatriotas que foram agredidos, assegurar sua atenção médica imediata e que as garantias dos que estão detidos sejam respeitadas. Para eles estamos trabalhando com a Embaixada, Consulado, Ministério de Relações Exteriores e Ministério do Interior. E não, nada justifica um linchamento. Nada", disse ele.

Alejandro PAGNI / AFP

Por sua vez, o embaixador do Chile na Argentina, José Antonio Viera-Gallo, afirmou que pessoas foram feridas "por arma branca". Um torcedor ficou gravemente ferido, mas a nacionalidade da vítima não foi divulgada.

A Conmebol anunciou que o cancelamento da partida foi ordenado devido à falta de garantias de segurança por parte do Independiente e das autoridades locais. O caso será encaminhado aos órgãos judiciais da entidade para futuras determinações.

O meia Felipe Loyola, do Independiente, foi visto dentro do gramado buscando informações sobre a sua família, que foi ao jogo.

Alejandro PAGNI / AFP

Independiente culpabiliza chilenos

O Presidente do Independiente, Néstor Grindetti, disse que o clube foi vítima e culpou os chilenos pelo ocorrido. Temendo uma punição por parte da Conmebol, o mandatário do Rey de Copas está disposto a brigar pela continuidade do clube na competição a qualquer custo.

"Agora estamos preocupados pela segurança de todos. Já estamos falando com as pessoas da Conmebol e vamos defender todos os interesses do Independiente. O Independiente não teve nada a ver com isso. Está claro que o começo e também a sequência do problema foi só de um público. Torcedores da La U. Há um claro e evidente responsável. Tem que ter uma punição ao clube chileno e uma liberação de responsabilidades do Independiente", disse Néstor Grindetti, em entrevista ao canal argentino TyCSports.