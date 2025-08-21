São Paulo não vence o Atlético-MG, próximo adversário no Brasileiro, há quase cinco anos

Com vaga garantida nas quartas de final da Copa Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor recebe o Atlético-MG, pela 21ª rodada, às 20h30 (de Brasília), e busca encerrar um jejum de quase cinco anos.

A última vitória do São Paulo diante do Galo aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Líder da competição naquele momento, a equipe paulista venceu por 3 a 0, com gols de Igor Gomes (hoje no time mineiro), Gabriel Sara e Jonas Toró.

Desde então, as duas equipes se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias do Atlético-MG e seis empates. Nesse período, além dos duelos pelo Brasileirão, o Galo também eliminou o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, com placar agregado de 1 a 0.

Em 2025, os clubes se encontraram no dia 6 de abril, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, o São Paulo contou com uma grande atuação de Rafael e segurou um empate em 0 a 0.

Situação no Campeonato Brasileiro

Sob o comando do treinador Hernán Crespo, o São Paulo vem de uma sequência de sete rodadas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias e dois empates neste período. O Tricolor ocupa a 7ª posição, com 29 pontos conquistados.

Por outro lado, o Atlético-MG tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos, com cinco derrotas e um empate. A equipe do técnico Cuca ocupa a 11ª colocação, com 24 pontos.

Além disso, o Galo ainda tem compromisso pela Copa Sul-Americana antes de enfrentar o São Paulo. Os mineiros visitam o Godoy Cruz, nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da competição, no Estádio Feliciano Gambarte, na Argentina.

O Atlético-MG venceu o jogo de ida por 2 a 1.