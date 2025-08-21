Botafogo cai, e São Paulo vai enfrentar LDU nas quartas da Libertadores

O adversário do São Paulo nas quartas de final da Libertadores está definido: é a LDU, que eliminou o Botafogo do torneio na noite de hoje — os equatorianos venceu os cariocas por 2 a 1 no placar agregado.

Veja detalhes

Os jogos serão realizados nas semanas dos dias 17 e 24 de setembro. A Conmebol ainda vai divulgar as datas exatas das partidas, incluindo os mandos de campo.

O Tricolor encarou a LDU pela última vez em 2023. Na ocasião, os equatorianos eliminaram os brasileiros também em uma fase de quartas de final, mas da Sul-Americana.

Libertad, River Plate, Palmeiras e Universitario também estão no mesmo lado da chave do São Paulo — os dois sobreviventes entre o quarteto serão conhecidos ainda hoje.

O São Paulo superou o Atlético Nacional antes de chegar às quartas. O time de Hernán Crespo superou os colombianos nas cobranças de pênalti após dois empates nos tempos regulamentares.