São Paulo avança às quartas da Libertadores por dois anos seguidos pela primeira vez em 15 anos
Nesta terça-feira, o São Paulo eliminou o Atlético Nacional, nos pênaltis, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. A última vez que o Tricolor passou pelas oitavas em duas edições seguidas foi há 15 anos.
Em 2009, o São Paulo enfrentaria o Chivas Guadalajara nas oitavas de final da Copa Libertadores. No entanto, por conta de uma epidemia de gripe suína no México e resistência das equipes sul-americanas de viajarem até o país, os clubes mexicanos abandonaram a competição. Assim, o Tricolor e o Nacional, que jogaria contra o San Luis, se classificaram automaticamente.
Nas quartas de final, o time paulista foi eliminado pelo Cruzeiro, com o placar agregado de 4 a 1.
No ano seguinte, o São Paulo enfrentou o Universitario, do Peru, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Após dois empates sem gols, a vaga na próxima fase foi decidida nos pênaltis, no Morumbis.
O goleiro Rogério Ceni desperdiçou a primeira cobrança dos donos da casa, mas defendeu duas penalidades e o São Paulo venceu por 3 a 1, carimbando a presença nas quartas de final mais uma vez.
O Tricolor avançou ate a semifinal, quando foi superado pelo Internacional, eventual campeão, no critério do gol fora, após empate em 2 a 2 no agregado.
Classificações em 2024 e 2025
Agora, o São Paulo repetiu o feito e avançou às quartas de final da Copa Libertadores nas duas últimas edições. Em 2024, a equipe eliminou o Nacional nas oitavas. Depois de um empate em 0 a 0 no Uruguai, o Tricolor venceu por 2 a 0 no Morumbis e avançou.
Nas quartas, o Soberano foi derrotado pelo Botafogo, nos pênaltis, e deu adeus à competição. Os cariocas seguiram para conquistar o título.
Por fim, nesta terça-feira, no Morumbis, a equipe do técnico Hernán Crespo superou o Atlético Nacional, da Colômbia, e segue viva na luta pelo tetracampeonato. Com empate em 1 a 1 no agregado, o Tricolor contou com o brilho do goleiro Rafael e venceu por 4 a 3.
O São Paulo espera o vencedor do duelo entre Botafogo e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Nilton Santos, para conhecer seu adversário nas quartas de final da Copa Libertadores.