São Paulo ainda pode ter o 'verdadeiro Lucas'? Comentaristas debatem

Após a classificação na Libertadores, Crespo disse que o São Paulo ainda não tem o 'verdadeiro Lucas' à disposição. Na Live do Clube, Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira debateram como seria esse jogador e se o time ainda pode tê-lo.

Depois de ficar fora por cerca de três meses por conta de uma lesão no joelho direito, o meia-atacante voltou a jogar no último dia 9, na vitória do São Paulo sobre o Vitória, por 2 a 0. Desde então, ele entrou em todas as partidas do time paulista, sempre no segundo tempo.

Arnaldo: Lucas tem que mudar a forma de jogar

Essa idealização do Lucas, a ideia de que ele possa ser o jogador que ele foi [...] na reta final da Copa do Brasil, para mim, é uma utopia. A cada ano o jogador vai envelhecendo. Quando você fica muito tempo sem jogar, como aconteceu com ele, você demora mais a recuperar o ritmo, a explosão. Já passou da hora e o Lucas já se atentou a isso - ele tem que mudar a forma de jogar.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Torcedor tem que entender momento de adaptação

O importante nessa história é que a torcida do São Paulo não tenha a perspectiva de que o Lucas vai fazer o que ele fazia antes quando saiu do São Paulo. Em algum momento, ele até fez, de enfileirar. Ele tem que entender o momento de adaptação, mas principalmente o torcedor, para não cobrar do cara uma coisa que ele não possa dar.

Renan Teixeira

