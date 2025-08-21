Santos caminha para quarto comandante em apenas oito meses de 2025

Durante todo de 2025, o Santos enfrenta uma série crise de treinadores. Com a demissão de Cléber Xavier após a goleada sofrida para o Vasco no último domingo, o Peixe caminha para ter o quarto comandante em apenas oito meses. Até aqui, Pedro Caixinha, César Sampaio e o próprio Cléber Xavier dirigiram o clube paulista.

Caso o Santos não encontre um novo treinador até o duelo contra o Bahia, no próximo domingo, quem deve comandar o Peixe é o auxiliar Matheus Bachi.

Com 21 pontos após 19 jogos, o Santos é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. O Peixe está apenas há dois pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

Histórico de técnicos

Após a conquista da Série B em 2024, o Santos optou por demitir Fábio Carille ao fim da temporada. Para o início do Paulistão deste ano, a diretoria alvinegra apostou em Pedro Caixinha, que havia feito um grande trabalho no RB Bragantino.

Entretanto, após uma série de resultados considerados insatisfatórios, Marcelo Teixeira e a diretoria optaram por demitir o português em abril.

Depois, o Santos apostou, por um breve momento, no auxiliar César Sampaio. Após alguns bons resultados, a diretoria teria chegado a cogitar a efetivar o ex-volante, mas voltou atrás após duas derrotas e preferiu contratar outro treinador.

Foi aí que surgiu Cléber Xavier, até então, membro fixo da comissão técnica de Tite. Para assumir a primeira experiência como treinador, Xavier saiu da equipe do ex-técnico da Seleção e levou consigo grande parte de sua comissão.

Porém, Xavier foi outro que não teve vida longa. Após 15 jogos, com mais derrotas (7) do que vitórias (5), o profissional foi demitido após a goleada histórica sofrida para o Vasco por 6 a 0, no Morumbis.