Santos acerta contratação de Vojvoda; veja detalhes

O Santos tem um novo treinador. Nesta quinta-feira, o Alvinegro Praiano acertou a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. A tendência é que o argentino assine contrato válido com o clube até o final de 2026, quando se encerra o mandato do presidente Marcelo Teixeira.

Após receber sinal positivo do argentino, restam apenas alguns detalhes a serem resolvidos para o anúncio do novo treinador, que deve acontecer em breve.

O acerto de Vojvoda com o Santos foi inicialmente noticiado inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmado pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Após desistir de Jorge Sampaoli, a diretoria do Santos mudou o foco e conseguiu convencer Vojvoda a assumir o comando da equipe. O argentino, que tinha o desejo inicial de voltar a trabalhar apenas em 2026, avaliou a proposta após conversar com a diretoria e aceitou a oferta do Alvinegro Praiano.

Vojvoda chega ao Santos para substituir Cleber Xavier. O treinador foi demitido do comando do Peixe após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco, em pleno Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico argentino estava sem clube desde a saída do Fortaleza, em julho deste ano. Ele comandou o Leão do Pici por quatro anos e foi desligado da equipe após uma sequência negativa nesta temporada. Ao todo, foram 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas em 309 partidas.

Neste período, o comandante argentino de 50 anos conquistou cinco títulos (Campeonato Cearense, em 2021, 2022 e 2023, e a Copa do Nordeste, em 2022 e 2024), além de levar o time nordestino à final da Copa Sul-Americana de 2023, perdida para a LDU. Ele também soma passagens por Newell?s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán e Unión La Calera.