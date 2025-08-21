Sampaoli explica por que não retornou ao Santos: "Seria irresponsável"

Não é desta vez que Jorge Sampaoli voltará ao Santos. Na última quarta-feira, o treinador explicou por quais motivos seu retorno ao clube da Vila Belmiro não aconteceu.

Em entrevista ao canal Lucas Musetti Perazolli, o argentino revelou que as conversas com a diretoria começaram logo depois da goleada sofrida contra o Vasco, no último domingo. O acordo não se concretizou devido aos altos valores de jogadores pedidos pelo técnico, os quais o Peixe não conseguiria arcar.

"Nós estivemos em contato com o clube semana passada, depois do jogo contra o Vasco. Levamos um tempo para analisar e fazer um diagnóstico de como o time estava, do que precisava para que pudéssemos ajudar o clube a sair da situação incômoda que está. Sinceramente, eu tenho um carinho muito especial pela cidade e pelo clube, e seria irresponsável da minha parte fazer algo que prejudique o clube", disse Sampaoli.

"Então fizemos uma análise e pensamos que a equipe necessitava de três jogadores que tivessem a possibilidade ajudar a nossa forma de trabalhar, o nosso estilo. Conversamos com alguns nomes, inclusive, estivemos trabalhando com toda a comissão técnica. E, lamentavelmente, são jogadores que têm um valor que o clube não tem, por mais que tenha a intenção e o desejo. Sou grato por me chamarem, mas não se concretizou. A situação é muito complicada, e meu profissionalismo e responsabilidade me fizeram tomar a decisão de que, se não chegasse esse tipo de jogador que tem uma qualidade importante, minha presença seria prejudicial", completou.

Sampaoli afirmou que foi feita uma lista com reforços que agregariam ao seu estilo de jogo e ressaltou que gostaria de retornar ao clube, caso as condições fossem adequadas.

"Fizemos uma lista muito ampla de jogadores que filtramos ao longo do tempo. Claro, vão aparecendo nomes. Nós descartamos alguns e depois adicionamos alguns. Eu tinha toda a intenção, se não eu não me esforçaria para chegar ao clube. Gostaria muito de ajudar o clube neste momento, se as condições fossem adequadas para que eu pudesse ter feito algo importante", pontuou.

A primeira passagem de Sampaoli ocorreu em 2019. Naquele ano, o Peixe não conquistou títulos, mas terminou o Campeonato Brasileiro na segunda posição, com 74 pontos.

"Chegamos no início (2019), armamos o time em relação ao nosso modelo de jogo. Agora, o time se armou de outra forma, está no meio de uma situação complicada. Seria irresponsável da minha parte chegar a um clube tão querido sem dar solução. Minha ideia era voltar e ajudar, e a exigência era acertar os jogadores para que sejam inseridos rapidamente e que tenham muita hierarquia. Eu gostaria de estar lá, fiquei feliz com a ligação, porque trabalhos muito para isso. Mas as condições não foram dadas para eu ajudar o Santos, porque eu o amo muito e seria irresponsável da minha parte se eu não estivesse convencido de que vou ajudar se estiver aí", destacou.