River Plate elimina o Libertad nos pênaltis, e pega o Palmeiras nas quartas da Libertadores
O River Plate está nas quartas de final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira, a equipe argentina venceu o Libertad, do Paraguai, nos pênaltis, por 3 a 1, após empate em 1 a 1 no duelo de volta das oitavas de final. Driussi abriu o placar para os mandantes, enquanto Rojas deixou tudo igual no tempo normal no Estádio Mâs Monumental.
Com a classificação, o River Plate enfrentará, nas quartas de final, o Palmeiras. O Verdão bateu o Universitario, do Peru, pelo placar agregado de 4 a 0. Já o Libertad, eliminado, se despede da competição continental.
Agora, ambas as equipes voltam aos gramados por seus respectivos campeonatos nacionais. O River Plate enfrenta o Lanús, na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Argentino. A bola rola a partir das 21h15 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús. No mesmo dia, só que às 18h30, o Libertad encara o Guaraní, no Estádio Tigo La Huerta, pelo Campeonato Paraguaio.
Veja como foi River Plate x Libertad
A equipe argentina abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Acuña cruzou na área para Colidio, que dominou e finalizou na trave. No rebote, Driussi apareceu e se jogou de cabeça, mandando a bola para o fundo da rede.
O Libertad reagiu ainda antes do intervalo. Aos 42, após cobrança de escanteio pela direita, Rojas subiu no primeiro poste e desviou com precisão, deixando tudo igual no marcador.
No início da segunda etapa, logo aos seis minutos, o River Plate ficou com um jogador a menos. Galoppo entrou de forma dura em Ramírez, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando sua equipe em desvantagem numérica.
PÊNALTIS
Nacho Fernández abriu o placar para o River Plate, colocando a equipe argentina em vantagem. Na sequência, Recalde cobrou para o Libertad e acertou a trave. Borja ampliou para o River, e Diego Viera respondeu para o Libertad.
Martin Silva brilhou ao defender a cobrança de pênalti de Acuña, enquanto Caballero desperdiçou para o Libertad. Martínez Quarta marcou o terceiro gol do River, e Armani defendeu a cobrança de Marcelo Fernández, deixando a decisão encaminhada.