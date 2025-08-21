Topo

Esporte

Reforços do Palmeiras, Carlos Miguel e Jefté acompanham jogo da Libertadores no Allianz Parque

21/08/2025 21h30

Reforços recém-chegados ao Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel e o lateral esquerdo Jefté acompanham a delegação palmeirense no Allianz Parque para jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, que acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A dupla não pode ficar à disposição de Abel Ferreira para o jogo continental pois chegaram entre os dois jogos das oitavas e, portanto, fora do prazo de inscrição. Eles poderão ser inscritos apenas a partir das quartas de final, caso o Verdão confirme a vaga.

No jogo de ida, o Alviverde bateu o time peruano por 4 a 0, com gols de Gustavo Gómez, Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque. Assim, a equipe de Abel Ferreira joga apenas pelo empate e pode, ainda, perder por até três gols de diferença e mesmo assim avançar. O vencedor pega quem avançar entre River Plate e Libertad.

Carlos Miguel assinou um vínculo com o Palmeiras até julho de 2030. Ele já treinou com o elenco na Academia de Futebol, está regularizado no BID e pode estrear já contra o Sport, na segunda-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas, no Allianz Parque.

Já Jefté, de 21 anos, firmou um contrato também até o meio de 2030 e ainda aguarda sua regularização no sistema da CBF para poder estrear.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Grêmio oficializa contratação de volante peruano; veja detalhes

Ancelotti lamenta 'gol evitável' e queda do Botafogo: 'Dói muito, mas temos objetivos adiante'

Botafogo: Davide Ancelotti explica uso de 'formação proibida' em eliminação

Grêmio contrata volante da seleção peruana nascido no Japão para a vaga do lesionado Villasanti

Arthur Cabral admite atuação ruim do Botafogo em eliminação: "Não foi um bom dia"

Reforços do Palmeiras, Carlos Miguel e Jefté acompanham jogo da Libertadores no Allianz Parque

Atlético-MG bate Godoy Cruz e pega o Bolívar na altitude de La Paz nas quartas da Sul-Americana

Botafogo perde na altitude, e LDU pega o São Paulo na Libertadores

LDU ganha, elimina o atual campeão Botafogo e encara o São Paulo nas quartas da Libertadores

Atlético-MG elimina o Godoy Cruz e encara o Bolívar nas quartas da Sul-Americana

Atlético-MG mostra eficiência, vence Godoy Cruz e avança na Sul-Americana