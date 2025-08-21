Reforços do Palmeiras, Carlos Miguel e Jefté acompanham jogo da Libertadores no Allianz Parque

Reforços recém-chegados ao Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel e o lateral esquerdo Jefté acompanham a delegação palmeirense no Allianz Parque para jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, que acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A dupla não pode ficar à disposição de Abel Ferreira para o jogo continental pois chegaram entre os dois jogos das oitavas e, portanto, fora do prazo de inscrição. Eles poderão ser inscritos apenas a partir das quartas de final, caso o Verdão confirme a vaga.

No jogo de ida, o Alviverde bateu o time peruano por 4 a 0, com gols de Gustavo Gómez, Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque. Assim, a equipe de Abel Ferreira joga apenas pelo empate e pode, ainda, perder por até três gols de diferença e mesmo assim avançar. O vencedor pega quem avançar entre River Plate e Libertad.

Carlos Miguel assinou um vínculo com o Palmeiras até julho de 2030. Ele já treinou com o elenco na Academia de Futebol, está regularizado no BID e pode estrear já contra o Sport, na segunda-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas, no Allianz Parque.

Já Jefté, de 21 anos, firmou um contrato também até o meio de 2030 e ainda aguarda sua regularização no sistema da CBF para poder estrear.