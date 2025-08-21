Recém-chegado, Marcos Rocha mira vaga na Libertadores com o Grêmio

Após uma passagem de oito anos no Palmeiras, Marcos Rocha foi oficialmente apresentado como reforço do Grêmio nesta quinta-feira. O lateral-direito de 36 anos revelou que acredita em uma recuperação no Campeonato Brasileiro e mira uma vaga na Libertadores.

"Acho que dá para buscar algo no Brasileiro, chegar na zona de classificação da Libertadores tem que ser um dos objetivos. O Grêmio investe e trabalha para isso, ele te entrega uma estrutura que te permite trabalhar para isso", disse.

CONVOCAÇÃO ESPECIAL ?? Marcos Rocha foi oficialmente apresentado no Tricolor e já deixou um recado para a torcida: sábado, é todos na Arena! pic.twitter.com/hiBRscJyyG ? Grêmio FBPA (@Gremio) August 21, 2025

Marcos Rocha também comentou sobre o processo de reestruturação do Grêmio, citando a estratégia usada pelo Palmeiras com as categorias de base como exemplo.

"O Grêmio tem tudo para se reestruturar. O Palmeiras, por exemplo, investiu muito nas categorias de base e hoje pode-se ver as vendas que fazem por valores astronômicos, é um trabalho muito bem feito. A integração feita com os profissionais também ajuda muito para que os jovens ganhem experiência e visibilidade", declarou.

O lateral se colocou à disposição de Mano Menezes para atuar na função que o técnico preferir e opinou sobre como a equipe deve se portar em campo.

"Posso agregar como ala ou lateral, até como terceiro zagueiro. Pelo momento em que vivemos, temos que jogar de maneira mais segura, evitar contra-ataque, nos proteger para que os meninos tenham tranquilidade para atacar", comentou.

Marcos Rocha ainda não consta no BID e, portanto, não pode estrear pelo Imortal. O atleta deve ser registrado até a noite desta sexta-feira para poder estar em campo contra o Ceará, no sábado. O duelo será válido pela 21ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio.