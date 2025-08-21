PVC aponta dois fatores determinantes para o Flamengo dominar o Inter

O Flamengo contou com dois fatores determinantes para dominar o Inter na Libertadores, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O primeiro é a nova dupla de volantes: jogadores com experiência de Champions League que ditaram o ritmo no Beira-Rio.

A capacidade de passe do Saúl, que se equilibrou dos dois lados, mais pela esquerda, e do Jorginho, mais pela direita. Não é se projetar, mas é uma visão de jogo gigantesca que vem de trás para olhar o jogo e fazer a bola chegar limpa na frente. Esses dois deram uma capacidade muito maior que Allan e Everton Araújo, deram uma incrível visão de jogo.

O que mais ficou de ontem foi isso. Isso tem a ver com a capacidade de você contratar jogadores de Champions League: Jorginho foi campeão da Champions e campeão da Europa pela Itália, e Saúl foi vice-campeão da Champions jogando a final em 2016 e duas vezes campeão da Liga Europa.

Paulo Vinícius Coelho

PVC detalhou o segundo fator que fez o Mengão dominar o Colorado na série de três confrontos, dois pela Libertadores e um pelo Brasileiro, que acabou com placar agregado de 6 a 1.

"O outro ponto diferencial, que eu acho muito importante, é que o Flamengo faz mais do que qualquer time, o Palmeiras também faz, que é essa capacidade de afogar o adversário."

"E o Flamengo tem feito, como o Palmeiras faz e eu chamo atenção desde o ano passado, uma marcação individualizada na frente, muitas vezes sem sobra atrás. O Flamengo está muito treinado para asfixiar o adversário dessa maneira", afirmou o colunista do UOL.