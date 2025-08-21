Topo

Esporte

PSG x Angers pelo Francês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

21/08/2025 20h00

Nesta sexta-feira, Paris Saint-Germain e Angers se enfrentam pelo Campeonato Francês. A partida, que abre a segunda rodada do torneio, terá como palco o Parc des Princes, em Paris, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir PSG x Angers ao vivo?

O duelo terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.

Como o PSG chega ao confronto

Campeão da Supercopa Europeia na última semana, sobre o Tottenham, nos pênaltis, o PSG venceu o Nantes por 1 a 0 na primeira rodada do Francês. A equipe da capital é a segunda colocada na tabela, com três pontos.

Como o Angers chega ao confronto

O Angers, por sua vez, bateu o Paris FC, recém-promovido à primeira divisão do Francês, por 1 a 0. Com os mesmos três pontos, o clube é o sétimo colocado do torneio.

Histórico de confronto entre PSG x Angers

As equipes se enfrentaram 35 vezes na história, com 25 triunfos do PSG e três do Angers, além de sete empates.

Estatísticas

PSG na temporada

  • 1 vitória,  1 empate e 0 derrotas

  • 3 gols marcados (média de 1,5 gols por jogo)

  • 2 gols sofridos

  • Artilheiros: Lee, Gonçalo Ramos e Vitinha, com um gol cada

Angers na temporada

  • 1 vitória, 0 empates e 0 derrotas

  • 1 gol marcado (média de 1 gol por jogo)

  • 0 gols sofridos

  • Artilheiros: Lepaul, com um gol

Prováveis escalações

Provável escalação PSG

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé.

Técnico: Luís Enrique

Provável escalação Angers

Angers: Koffi; Arcus, Camara e Lefort; Raolisoa, Courcoul, Belkebla, Belkhdim e Hanin; Cherif e Lepaul

Técnico: Alexandre Dujeux

Arbitragem de PSG x Angers

Hakim Ben El Hadj será o árbitro do confronto, com Gwenaël Pasqualotti e Florian Gonçalves de Araújo como assistentes. Mathieu Vernice irá comandar o VAR.

Próximo jogo do PSG

Toulouse x PSG | Campeonato Francês 

Data e horário: 30/08 (sábado) | 15h45 (de Brasília)

Local: Stadium de Toulouse

Onde assistir: Não divulgado

Próximo jogo do Angers

Angesr x Rennes | Campeonato Francês 

Data e horário: 31/08 (domingo) | 10h (de Brasília)

Local: Stade Raymond Kopa

Onde assistir: Não divulgado

Ficha técnica 

Jogo: PSG x Angers

Horário: 15h45 (de Brasília)

Campeonato: Ligue 1

Local: Parc des Princes

Onde Assistir: Cazé TV

