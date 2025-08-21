PSG x Angers pelo Francês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta sexta-feira, Paris Saint-Germain e Angers se enfrentam pelo Campeonato Francês. A partida, que abre a segunda rodada do torneio, terá como palco o Parc des Princes, em Paris, às 15h45 (de Brasília).
Onde assistir PSG x Angers ao vivo?
O duelo terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.
Como o PSG chega ao confronto
Campeão da Supercopa Europeia na última semana, sobre o Tottenham, nos pênaltis, o PSG venceu o Nantes por 1 a 0 na primeira rodada do Francês. A equipe da capital é a segunda colocada na tabela, com três pontos.
Como o Angers chega ao confronto
O Angers, por sua vez, bateu o Paris FC, recém-promovido à primeira divisão do Francês, por 1 a 0. Com os mesmos três pontos, o clube é o sétimo colocado do torneio.
Histórico de confronto entre PSG x Angers
As equipes se enfrentaram 35 vezes na história, com 25 triunfos do PSG e três do Angers, além de sete empates.
Estatísticas
PSG na temporada
- 1 vitória, 1 empate e 0 derrotas
- 3 gols marcados (média de 1,5 gols por jogo)
- 2 gols sofridos
- Artilheiros: Lee, Gonçalo Ramos e Vitinha, com um gol cada
Angers na temporada
- 1 vitória, 0 empates e 0 derrotas
- 1 gol marcado (média de 1 gol por jogo)
- 0 gols sofridos
- Artilheiros: Lepaul, com um gol
Prováveis escalações
Provável escalação PSG
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé.
Técnico: Luís Enrique
Provável escalação Angers
Angers: Koffi; Arcus, Camara e Lefort; Raolisoa, Courcoul, Belkebla, Belkhdim e Hanin; Cherif e Lepaul
Técnico: Alexandre Dujeux
Arbitragem de PSG x Angers
Hakim Ben El Hadj será o árbitro do confronto, com Gwenaël Pasqualotti e Florian Gonçalves de Araújo como assistentes. Mathieu Vernice irá comandar o VAR.
Próximo jogo do PSG
Toulouse x PSG | Campeonato Francês
Data e horário: 30/08 (sábado) | 15h45 (de Brasília)
Local: Stadium de Toulouse
Onde assistir: Não divulgado
Próximo jogo do Angers
Angesr x Rennes | Campeonato Francês
Data e horário: 31/08 (domingo) | 10h (de Brasília)
Local: Stade Raymond Kopa
Onde assistir: Não divulgado
Ficha técnica
Jogo: PSG x Angers
Horário: 15h45 (de Brasília)
Campeonato: Ligue 1
Local: Parc des Princes
Onde Assistir: Cazé TV