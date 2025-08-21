Prodígio mexicano Raul Rosas Jr. encara veterano Rob Font no Noche UFC

Tratado como uma das maiores promessas da nova geração do MMA, Raul Rosas Jr. terá o maior desafio de sua carreira até o momento. O jovem talento mexicano foi escalado para enfrentar o experiente Rob Font na co-luta principal do Noche UFC, agendado para o dia 13 de setembro, em San Antonio, Texas (EUA). O confronto marca sua estreia contra um adversário ranqueado, sinalizando sua entrada definitiva no topo da divisão dos galos (61 kg).

Aos 20 anos, Rosas vem consolidando seu nome como um dos principais prospectos do UFC. Desde a única derrota sofrida na organização - para Christian Rodriguez -, o atleta engatou uma sequência de quatro vitórias, superando rivais como Ricky Turcios, Qileng Aori e Vince Morales. Agora, terá a oportunidade de provar que está preparado para competir entre os melhores da categoria e debutar no ranking.

Do outro lado do octógono, Font representa um teste de fogo. Com um histórico respeitável, o norte-americano acumula 22 triunfos na carreira e vem de bons resultados sobre Kyler Phillips e Jean Matsumoto. Com passagens por duelos contra ex-campeões e nomes do top 5, o veterano segue como peça relevante no cenário da divisão até 61 kg.

O embate foi confirmado oficialmente pelo UFC na última quarta-feira (20). O card será liderado por Diego Lopes e Jean Silva, que duelam em uma luta de cinco rounds no peso-pena.

Proposta cultural

A presença de Rosas Jr. como destaque no evento vai além do mérito esportivo. Mesmo após a mudança de sede para San Antonio e o rebaixamento do card para o formato 'Fight Night', o Noche UFC mantém sua essência: celebrar a cultura mexicana durante o mês da independência do país.

Originalmente concebido como um card numerado, idealizado para acontecer no México, o evento serve como vitrine para atletas com origens mexicanas. Nascido nos Estados Unidos, mas profundamente identificado com suas raízes, Rosas representa esse espírito e reforça o apelo simbólico da data. Sua participação ajuda a fortalecer a conexão entre o público latino e o UFC, em uma noite que promete combinar talento jovem e representatividade.

