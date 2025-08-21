Presidente do Talleres detona Corinthians por dívida: 'Tem que cair'

Topo

Corinthians contraiu dívida com o Talleres pela contratação de Rodrigo Garro Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 05h30

Andrés Fassi, presidente do Talleres, voltou a fazer duras críticas ao Corinthians, que deve ao clube argentino pela contratação do meia Rodrigo Garro. Enquanto o Timão tenta contornar o transfer ban, o caso envolvendo Garro está perto de ser o próximo a causar problemas em Parque São Jorge.

'Tem que cair para a 2ª divisão'

Aguardando a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), o dirigente afirma que o clube brasileiro afirmou que confia em nova punição ao Corinthians. O Timão foi vetado do mercado de transferências pela Fifa por uma dívida de R$ 33 milhões (US$ 6,1 milhões) pela aquisição do zagueiro Félix Torres, ex-Santos Laguna, do México, no ano passado.

O TAS/CAS tem os seu tempo e confiamos na sua decisão, no seu processo e nos seu critérios.
Andrés Fassi, presidente do Talleres, ao UOL

O Talleres alega que o clube paulista deve US$ 5 milhões (R$ 27 milhões na cotação atual) por Rodrigo Garro, tendo feito o pagamento apenas da primeira parcela do acordo.

Neste contexto, o presidente argentino afirmou que o Corinthians deveria ser rebaixado por não pagar dívidas, situação que acontece em algumas ligas ao redor do mundo, principalmente na Europa.

Não pagaram mais do que a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil jogando dois anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália, o 'espertinho' que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão. É uma vergonha o que fazem esses dirigentes. E que pena, porque é um clube extraordinário.
Andrés Fassi

Além disso, Fassi deixou claro que não cogita qualquer tipo de negociação mesmo após a decisão do CAS. Os argentinos consideram que não há margem para acordo entre os clubes após tanto desgaste.

Não há negociação de nenhum tipo. O prejuízo econômico e esportivo pela falta de pagamento foi irreparável para o Talleres. Confiamos e fomos decepcionados.
Andrés Fassi

