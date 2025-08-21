Pedro vê Fla controlar '90 minutos' e Arrascaeta diz: 'Gosto de fazer gols'

Arrascaeta e Pedro foram os autores dos gols da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, que garantiram a classificação rubro-negra para as quartas de final da Copa Libertadores, onde enfrentarão o Estudiantes, da Argentina.

O meia chegou aos 15º gol na temporada e é o jogador com participações em tentos da equipe na temporada, somando ainda 11 assistências. Sorridente, o uruguaio comemorou o resultado e falou sobre seu gosto por balançar as redes.

A gente sempre tenta melhorar. Temos um treinador que gosta de repetir as coisas, olhar vídeos, ver como o adversário joga. Sabemos que, às vezes, as coisas não vão sair de forma perfeita, mas tentamos corrigir, não deixamos cair a intensidade no segundo tempo e acredito que fizemos um grande jogo tanto no final de semana como agora. Estou feliz por ajudar. Sou um cara que gosto de fazer gols

Arrascaeta, à Espn

Já Pedro fez uma análise de sua partida e, em sua opinião, o Flamengo dominou a partida nos dois tempos contra o Internacional.