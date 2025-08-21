Topo

'Passeio' e 'domínio completo': colunistas analisam Flamengo x Inter

21/08/2025 01h05

Com vitória no Beira-Rio por 2 a 0 sobre o Inter, o Flamengo garantiu sem sustos a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. No Fim de Papo, Lucas Musetti e Rodrigo Mattos analisaram a partida que selou a classificação.

Agora, o Flamengo encara o Estudiantes (ARG), que se classificou ao superar o Cerro Porteño (PAR) por 1 a 0 no placar agregado.

Musetti: Flamengo brincou de jogar

Fiquei impressionado com o domínio completo do Flamengo. Não parecia um jogo eliminatório de Libertadores. O Flamengo brincou de jogar contra o Inter. Parecia sempre estar mais próximo do segundo gol do que o Inter [do empate]. Foi um recital de Jorginho e Saul.
Lucas Musetti

Mattos: Flamengo passeou

O Flamengo passeou no Beira-Rio, dominou em todos os aspectos. No final, foi como se só um time jogasse.
Rodrigo Mattos

