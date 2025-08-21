Palmeiras x Universitario: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores
Palmeiras e Universitario entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Palmeiras tem grande vantagem após vencer o duelo de ida pelo placar de 4 a 0. Assim, o Alviverde pode perder por até três gols de diferença que avança às quartas de final.
A equipe de Abel Ferreira embalou na temporada e vem de vitória também pelo Brasileirão. O Palmeiras visitou o Botafogo no fim de semana e venceu por 1 a 0, no Nilton Santos.
Chaveamento da Libertadores desenhado. O vencedor do confronto de hoje terá pela frente River Plate ou Libertad.
Palmeiras x Universitario -- Copa Libertadores
- Data e hora: 21 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --sujeito às condições da plataforma)