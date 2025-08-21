Palmeiras só empata com Universitario em ritmo de treino e vai pegar River

O Palmeiras fez do Allianz um palco quase que de treino diante da goleada construída no jogo de ida, só empatou por 0 a 0 com o Universitario e, com quatro gols de vantagem no placar agregado, se garantiu nas quartas de final da Libertadores com tranquilidade.

Abel escalou uma base titular, mas viu seu time produzir pouquíssimas jogadas ofensivas. Atuando com três zagueiros, o alviverde, por exemplo, acertou o gol em apenas uma oportunidade.

O resultado é amargo por outro motivo: o Palmeiras perdeu o 100% de aproveitamento na Libertadores e, consecutivamente, a chance de repetir a melhor sequência da história — de nove vitórias seguidas.

Nas quartas, o clube paulista vai encarar o River Plate, em duelos que serão realizados nas semanas dos dias 17 e 24 de setembro. A Conmebol ainda vai divulgar as datas exatas das partidas.

Em ritmo de treino... com os titulares

Abel rejeitou escalar uma base reserva, mas viu seus titulares engatarem ritmo de treino durante os 90 minutos. Atuando com três zagueiros, Felipe Anderson de ala e dois atacantes centralizados, o Palmeiras sequer conseguiu acertar a meta de Britos antes do intervalo — foram apenas três finalizações, e uma delas, do participativo Allan, acertou o travessão.

Os peruanos, por outro lado, se lançaram ao ataque e até chegaram a balançar as redes no começo do embate, mas o gol foi anulado por impedimento. O ímpeto dos comandados de Jorge Fossati, no entanto, durou pouco, e Weverton apareceu de maneira providencial nas poucas vezes em que foi exigido.

Gols e destaques

Sustos peruanos. O Palmeiras até começou com a bola no pé, mas a velocidade do Universitario deu o tom até os dez minutos. Primeiro, Weverton quase se atrapalhou ao defender chute de Castillo, e depois Concha até marcou da entrada da área, mas o lance foi invalidado porque Churín, em posição de impedimento, teria participado da jogada na visão da arbitragem.

Churín, do Universitario, é marcado por Gustavo Gómez, do Palmeiras, durante jogo da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Abel se incomoda... A dificuldade na criação de jogadas por parte dos paulistas não deixou Abel contente: em meio a um pedido de Weverton para amarrar a chuteira — e consequentemente pausar o embate —, o técnico chamou Maurício para conversar na tentativa de consertar o sistema ofensivo de sua equipe.

... e Universitario volta a incomodar. Depois de um esboço de melhora dos donos da casa, os peruanos voltaram a ditar o ritmo da partida. O problema para os comandados de Jorge Fossati é que a falta de pontaria e a organização defensiva rival impediram investidas mais perigosas até o intervalo.

Flaco López, do Palmeiras, se lamenta durante jogo contra o Universitario pela Libertadores Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Allan se mexe e fica no quase. Um dos poucos reservas escalados por Abel, Allan mostrou serviço durante os primeiros 45 minutos e quase foi premiado nos acréscimos: o jovem de 21 anos se infiltrou na área durante lance pela esquerda e acertou o travessão após cruzamento. O lance, aliás, foi o último do meio-campista na partida: ele deixou o gramado no intervalo.

Filme (quase) repetido. O 2º tempo não mudou tanto o panorama no Allianz Parque — a diferença é que até os chutes do Universitario passaram a levar menos perigo. Vélez e Churín, em dois dos poucos acertos no alvo, pararam em Weverton. Pelo lado alviverde, Emiliano Martínez cabeceou sem direção.

Emiliano Martínez e Carabalí brigam pela bola em Palmeiras x Universitario, duelo da Libertadores Imagem: Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

Refresco em noite morna. Abel Ferreira voltou a fazer mudanças no time aos 28 minutos. O português acionou Piquerez e Khellven para os lugares de Felipe Anderson e Giay, respectivamente, além de trocar seus volantes: Aníbal Moreno por Emiliano Martínez. Pelo lado peruano, nomes como Calcaterra, Rivera e Murrugara entraram. Não deu resultado: a pouca inspiração fez o marcador seguir zerado até o apito final.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0x0 UNIVERSITARIO

Data e horário: 21 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: volta das oitavas da Libertadores

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Público: 33.203

Renda: R$ 2.262.425,80

Cartões amarelos: Allan (PAL); Carabalí (UNI)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Micael e Murilo; Giay (Khellven), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Allan (Lucas Evangelista), Maurício e Felipe Anderson (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres). Técnico: Abel Ferreira

UNIVERSITARIO: Britos; Ingos, Santamaría e Di Benedetto; Andy Polo, Castillo, Pérez Guedes (Murrugara), Concha (Valera) e Carabalí; Vélez (Rivera) e Churin (Calcaterra). Técnico: Jorge Fossati