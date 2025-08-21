Topo

Palmeiras terá três zagueiros e dupla Flaco Roque; veja escalação

Palmeiras e Universitario (PER) se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), pela volta das 8ªs da Libertadores - Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 20h26Atualizada em 21/08/2025 20h33

O Palmeiras terá três zagueiros, dupla Flaco Roque e nenhum lateral esquerdo de origem na formação inicial para encarar o Universitario (PER), hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Abel Ferreira escalou o time com: Weverton; Gómez, Micael e Murilo; Giay, E. Martínez, Allan, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque

Raphael Veiga, Sosa, Paulinho e Bruno Rodrigues são os desfalques para o jogo de hoje. Já o banco alviverde conta com Marcelo Lomba, Luiz Sá, Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Khellven, Facundo Torres, Piquerez, Evangelista e Luighi.

Já o Universitario está escalado com: Britos, Ingos, Santamaría, Di Benedetto, Polo; Carabalí, Castillo, Pérez Guedes; Concha, Vélez, Churin.

O Palmeiras venceu por 4 a 0 no jogo de ida e avança às quartas de final até com uma derrota por três gol de saldo. Já um triunfo peruano por quatro tentos de diferença leva a disputa para os pênaltis.

Em caso de classificação, o Alviverde terá pela frente o vencedor do duelo entre River Plate (ARG) e Libertad (PAR), que também se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília). O confronto de ida ficou empatado em 0 a 0.

