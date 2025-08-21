Palmeiras tem invencibilidade contra peruanos no Allianz como trunfo para quebrar tabu

O Palmeiras enfrenta o Universitario-PER, nesta quinta-feira, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, que é um palco onde o clube está invicto contra times peruanos, desde a inauguração em 2014.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem esse bom retrospecto como trunfo para quebrar um tabu de três anos sem vencer um jogo de mata-mata em casa no torneio continental. A última vez que isso aconteceu foi em julho de 2022, quando goleou o Cerro Porteño por 5 a 0, pelas oitavas de final.

O Palmeiras está invicto em sua casa contra times peruanos. O Verdão já enfrentou quatro equipes: Universitario (6 a 0) Alianza Lima (2 a 0), Melgar (3 a 0) e Sporting Cristal (6 a 0)e saiu vitorioso contra todas elas, com 17 gols marcados e 0 sofrido.

Nem sempre o Alviverde exerceu hegemonia diante dos adversários do país vizinho. O clube paulista foi derrotado por times peruanos em duas oportunidades antes do Allianz Parque: contra o Sporting Cristal, em 2013, e contra o Universitario, em 1979.

Este será o primeiro jogo contra uma equipe peruana válida por mata-mata no Allianz Parque. Todas as outras partidas foram disputadas pela fase de grupos da Copa Libertadores. A média de gols do Alviverde em duelos contra equipes do país vizinho é de 4,25 por jogo.

O Palmeiras entra em campo com larga vantagem e tenta confirmar a vaga às quartas de final. No jogo de ida, na última semana, o Verdão venceu o rival por 4 a 0, no Estádio Monumental, em Lima.