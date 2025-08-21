Palmeiras recebe Universitario e joga tranquilo para confirmar classificação na Libertadores

Tranquilo depois de golear o Universitario no duelo de ida, o Palmeiras revê o rival peruano nesta quinta-feira para confirmar a vaga nas quartas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 no Allianz Parque para o jogo da volta das oitavas.

Como fez 4 a 0 no adversário em Lima, o Palmeiras pode perder por até três gols que, ainda assim, se classifica. Detentor de uma série de recordes na Libertadores, o time paulista busca vaga nas quartas de final pela 13ª vez.

Só uma catástrofe vai tirar o time de Abel Ferreira da próxima fase, na qual terá pelo caminho Libertad ou River Plate, que também se enfrentam nesta quinta na Argentina.

Abel pode se dar ao luxo de poupar alguns titulares, dada a larga vantagem construída no Peru, e mandar a campo um time misto. O lateral-direito Khellven pode ser um dos que ganhará uma oportunidade entre os que começam a partida. Sua estreia como titular foi no último jogo, a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0.

"Todos os colegas me receberam muito bem e estou muito feliz de poder estrear e já vir nessa sequência boa de vitórias", afirmou o atleta.

O goleiro Carlos Miguel, anunciado na terça-feira, já treinou, mas como ainda não está regularizado na Libertadores só poderá atuar a partir das quartas.

No Allianz Parque, o Palmeiras já tem 33 disputas de mata-mata, com 23 classificações ou título, dois empates e oito eliminações ou vice-campeonatos. Em Libertadores, são 15 duelos, com 12 classificações ou títulos e três eliminações.

O Palmeiras ganhou seis das sete partidas que disputou contra o Universitario na Libertadores e busca mais um triunfo nesta edição da Libertadores para se manter como o único time a ter vencido todos os oito jogos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X UNIVERSITÁRIO

PALMEIRAS - Weverton; Khellven, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Allan, Luighi e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

UNIVERSITÁRIO - Britos; Polo, Corzo, Carabalí, Di Benedetto e Inga; Pérez Guedes, Ureña e Concha; Flores e Valera. Técnico: Jorge Fossati.

ÁRBITRO - Piero Maza (Chile).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).