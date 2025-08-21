Palmeiras empata com Universitario-PER e assegura vaga às quartas da Libertadores
O Palmeiras confirmou a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, depois de um empate por 0 a 0 com o Universitario-PER, em jogo de volta das oitavas, que aconteceu no Allianz Parque. A classificação no tempo normal se deu graças ao placar de 4 a 0 construído no jogo de ida.
E agora?
O Verdão encara o vencedor de River Plate x Libertad na próxima fase, com jogos de ida e volta. Dono da melhor campanha, o Palmeiras faz o jogo de volta em casa. As quartas de final estão previstas para acontecer nas semanas dos dias 17 e 24 de setembro.
Próximos jogos de Palmeiras e Universitario-PER
O Palmeiras volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar o Sport em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Já o Universitario duela com o Alianza Lima, no domingo, pela sétima rodada do Campeonato Peruano - Apertura, às 19h30, no Monumental de Lima.
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Palmeiras começou perdendo grande chance de abrir o placar aos quatro minutos. Vitor Roque recebeu com espaço e bateu por baixo da perna de Britos. No rebote, Mauricio acionou Flaco López, que dominou, avançou na área para bater, mas viu o camisa 18 chegar e concluir para fora. Na sequência, o Universitario respondeu, Weverton errou a saía de bola e deu no pé de Castillo, que bateu de fora da área. O goleiro fez a defesa em dois tempos.
Aos oito minutos, o time peruano chegou com perigo, Concha recebeu na entrada da área e abriu o placar. Contudo, o árbitro marcou impedimento de Churín, que teria atrapalhado a visão de Weverton. Dez minutos depois, Allan cobrou escanteio na área, Murilo subiu de cabeça e mandou por cima do travessão.
Aos 22, o Verdão chegou com Giay pela direita, mas o lateral cruzou e ninguém finalizou. Pouco depois, após cobrança de falta, Churín bateu para o gol, e Weverton quase se atrapalhou na defesa. Nos acréscimos, Mauricio recuperou na esquerda, cruzou na área, Allan cabeceou e acertou o travessão de Britos.
Segundo tempo
O Universitario voltou para o segundo tempo pressionando, tentando buscar o placar, apesar da larga vantagem. Com três minutos, o time peruano levou perigo em um chute de longe de Vélez, que obrigou Weverton a fazer a defesa. O Palmeiras respondeu com Felipe Anderson, que bateu para fora. Já por volta dos nove, Lucas Evangelista tabelou com Vitor Roque, invadiu a área e foi desarmado antes de concluir a gol. Na sequência, Martínez levantou uma bola na área e Britos fez a defesa.
Aos 13, Pérez avançou pela direita, Churín recebeu na área e finalizou para defesa de Weverton. O jogo seguiu morno e aos 30, o Palmeiras voltou a finalizar ao gol. Depois de cobrança de lateral de Khellven, a bola sobrou para Vitor Roque, que arriscou um voleio e mandou para fora. Cerca de cinco minutos depois, Khellven tabelou com Mauricio e acionou Flaco López, que bateu para o gol sem muito jeito e viu Britos defender.
Por pouco o Universitario não balançou a rede aos 41. Em chegada na área, a defesa não afastou o perigo e Valera tentou de cabeça. A bola seguiu viva, ele recuperou e bateu para o gol. Weverton se esticou para fazer a defesa. Nos acréscimos, Flaco recebeu pelo alto e cabeceou por cima do travessão.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 0x0 UNIVERSITARIO-PER
Data: 21 de agosto de 2025, quinta-feira
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
Público: 33.203 torcedores
Renda: R$ 2.262.425,80
Cartão vermelho: nenhum
Cartões amarelos: Allan (Palmeiras); Carabalí (Universitario)
Gol: nenhum
PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Micael; Giay (Khellven), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Allan (Lucas Evangelista), Mauricio e Felipe Anderson (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres).
Técnico: Abel Ferreira
UNIVERSITARIO-PER: Britos; Inga, Santamaría, Di Benedetto e Polo; Carabalí, Castillo e Pérez Guedes (Murrugarra); Concha (Calcaterra), Vélez (Rivera) e Churín (Valera).
Técnico: Jorge Fossati