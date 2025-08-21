Topo

Esporte

Palmeiras empata com Universitario-PER e assegura vaga às quartas da Libertadores

21/08/2025 23h21

O Palmeiras confirmou a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, depois de um empate por 0 a 0 com o Universitario-PER, em jogo de volta das oitavas, que aconteceu no Allianz Parque. A classificação no tempo normal se deu graças ao placar de 4 a 0 construído no jogo de ida.

E agora?

O Verdão encara o vencedor de River Plate x Libertad na próxima fase, com jogos de ida e volta. Dono da melhor campanha, o Palmeiras faz o jogo de volta em casa. As quartas de final estão previstas para acontecer nas semanas dos dias 17 e 24 de setembro.

Próximos jogos de Palmeiras e Universitario-PER

O Palmeiras volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar o Sport em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Já o Universitario duela com o Alianza Lima, no domingo, pela sétima rodada do Campeonato Peruano - Apertura, às 19h30, no Monumental de Lima.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Palmeiras começou perdendo grande chance de abrir o placar aos quatro minutos. Vitor Roque recebeu com espaço e bateu por baixo da perna de Britos. No rebote, Mauricio acionou Flaco López, que dominou, avançou na área para bater, mas viu o camisa 18 chegar e concluir para fora. Na sequência, o Universitario respondeu, Weverton errou a saía de bola e deu no pé de Castillo, que bateu de fora da área. O goleiro fez a defesa em dois tempos.

Aos oito minutos, o time peruano chegou com perigo, Concha recebeu na entrada da área e abriu o placar. Contudo, o árbitro marcou impedimento de Churín, que teria atrapalhado a visão de Weverton. Dez minutos depois, Allan cobrou escanteio na área, Murilo subiu de cabeça e mandou por cima do travessão.

Aos 22, o Verdão chegou com Giay pela direita, mas o lateral cruzou e ninguém finalizou. Pouco depois, após cobrança de falta, Churín bateu para o gol, e Weverton quase se atrapalhou na defesa. Nos acréscimos, Mauricio recuperou na esquerda, cruzou na área, Allan cabeceou e acertou o travessão de Britos.

Segundo tempo

O Universitario voltou para o segundo tempo pressionando, tentando buscar o placar, apesar da larga vantagem. Com três minutos, o time peruano levou perigo em um chute de longe de Vélez, que obrigou Weverton a fazer a defesa. O Palmeiras respondeu com Felipe Anderson, que bateu para fora. Já por volta dos nove, Lucas Evangelista tabelou com Vitor Roque, invadiu a área e foi desarmado antes de concluir a gol. Na sequência, Martínez levantou uma bola na área e Britos fez a defesa.

Aos 13, Pérez avançou pela direita, Churín recebeu na área e finalizou para defesa de Weverton. O jogo seguiu morno e aos 30, o Palmeiras voltou a finalizar ao gol. Depois de cobrança de lateral de Khellven, a bola sobrou para Vitor Roque, que arriscou um voleio e mandou para fora. Cerca de cinco minutos depois, Khellven tabelou com Mauricio e acionou Flaco López, que bateu para o gol sem muito jeito e viu Britos defender.

Por pouco o Universitario não balançou a rede aos 41. Em chegada na área, a defesa não afastou o perigo e Valera tentou de cabeça. A bola seguiu viva, ele recuperou e bateu para o gol. Weverton se esticou para fazer a defesa. Nos acréscimos, Flaco recebeu pelo alto e cabeceou por cima do travessão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0x0 UNIVERSITARIO-PER

Data: 21 de agosto de 2025, quinta-feira

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Público: 33.203 torcedores

Renda: R$ 2.262.425,80

Cartão vermelho: nenhum

Cartões amarelos: Allan (Palmeiras); Carabalí (Universitario)

Gol: nenhum

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Micael; Giay (Khellven), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Allan (Lucas Evangelista), Mauricio e Felipe Anderson (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres).

Técnico: Abel Ferreira

UNIVERSITARIO-PER: Britos; Inga, Santamaría, Di Benedetto e Polo; Carabalí, Castillo e Pérez Guedes (Murrugarra); Concha (Calcaterra), Vélez (Rivera) e Churín (Valera).

Técnico: Jorge Fossati

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Murilo diz que Palmeiras 'fez o que tinha que ser feito' após classificação

Murilo vê "jogo inteligente" do Palmeiras após empate e classificação: "Fez o que tinha que ser feito"

River Plate elimina o Libertad nos pênaltis, e pega o Palmeiras nas quartas da Libertadores

Com três brasileiros, Libertadores tem duelos das quartas definidos; veja detalhes

Palmeiras dá sono, joga mal e avança na Libertadores graças à goleada no Peru

John Textor lamenta eliminação do Botafogo na Libertadores: "Não estivemos à altura"

Brasil terá duas ginastas na final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica

Palmeiras empata com Universitario-PER e assegura vaga às quartas da Libertadores

Palmeiras só empata com Universitario em ritmo de treino e vai pegar River

Babi Domingos e Geovanna Santos avançam à final no Mundial de Ginástica

Grêmio oficializa contratação de volante peruano; veja detalhes