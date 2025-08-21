Organizada do Inter cobra elenco e diretoria após eliminação: "A paz acabou"

Depois da eliminação do Internacional nas oitavas de final da Libertadores, a Torcida Organizada Camisa 12 manifestou a sua insatisfação. O grupo cobrou elenco e diretoria e prometeu subir o tom de cobrança.

"Mais um ano jogado fora. Não é possível nenhuma indignação dentro do clube. Direção??? Todos SUMIRAM. Omissos e covardes. E o nosso elenco?! Na hora do vamos ver SOMEM também", escreveram os colorados nas redes sociais.

"O nosso ano acabou, mas a vida social de vocês também. 'Ahh mas tem o Brasileiro?' Sim, mais um ano brigando por vaga e iludindo o torcedor. A paz acabou e o tom da cobrança subiu", ampliaram.

O Inter perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, na última quarta-feira, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. Na ida, os gaúchos perderam por 1 a 0, no Maracanã.

Na Copa do Brasil, o Colorado também se despediu nas oitavas. O clube foi superado pelo Fluminense, com uma derrota de 2 a 1 na ida, em casa, e um empate de 1 a 1 na volta, fora.

Já no Campeonato Brasileiro, o Inter está na 12ª colocação, com 24 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, e cinco a menos que o Mirassol, que abre o G6.

A equipe de Roger Machado entra em campo novamente no sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileirão.