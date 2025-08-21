Onde vai passar Palmeiras x Universitario pela Libertadores? Como assistir ao vivo
Palmeiras e Universitario duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? A partida será transmitida com pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).
O Palmeiras tem a vaga encaminhada após vencer a ida (4 a 0). O Alviverde pode até perder por três gols de diferença que ainda assim garante a classificação para as quartas de final.
Alviverde soma três vitórias seguidas após a queda na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 no último fim de semana.
Palmeiras x Universitario -- Copa Libertadores
- Data e hora: 21 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --sujeito às condições da plataforma)