Topo

Esporte

Onde vai passar Palmeiras x Universitario pela Libertadores? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/08/2025 17h00

Palmeiras e Universitario duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida será transmitida com pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Palmeiras tem a vaga encaminhada após vencer a ida (4 a 0). O Alviverde pode até perder por três gols de diferença que ainda assim garante a classificação para as quartas de final.

Relacionadas

Hernan: Andreas Pereira aceita reabrir negociação com o Palmeiras

Carlos Miguel chega para ser titular do Palmeiras? Lavieri analisa

Trio sobrevive à reformulação da era Abel, mas só Gómez segue soberano

Alviverde soma três vitórias seguidas após a queda na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 no último fim de semana.

Palmeiras x Universitario -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 21 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --sujeito às condições da plataforma)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Antes de semifinal, Corinthians bate Realidade Jovem pelo Paulista Feminino

Onde vai passar Palmeiras x Universitario pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Prodígio mexicano Raul Rosas Jr. encara veterano Rob Font no Noche UFC

João Fonseca encara sérvio em estreia do US Open e pode ter Taylor Fritz pelo caminho

PVC aponta dois fatores determinantes para o Flamengo dominar o Inter

Inter abre investigação sobre chuva de papel picado antes de jogo com Flamengo na Libertadores

Strickland recebe seis meses de suspensão por caso de invasão de cage e agressão no Tuff-N-Uff

Sob comando de Matheus Bachi, Santos segue preparação para encarar o Bahia

Recém-chegado, Marcos Rocha mira vaga na Libertadores com o Grêmio

Dilemas do padrão Fifa no Brasil desafiam Santos e Portuguesa na busca por arenas sustentáveis

Jules Koundé renova com o Barcelona até 2030