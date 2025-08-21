Onde vai passar LDU x Botafogo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O Botafogo encara a LDU hoje, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito (EQU), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

Glorioso tem a vantagem do empate após vencer a ida (1 a 0). A LDU precisa de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Rival está definido na próxima fase: o São Paulo. O vencedor do confronto de hoje vai encarar o tricolor na sequência do mata-mata.

LDU x Botafogo -- Copa Libertadores