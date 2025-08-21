Topo

Esporte

Onde vai passar Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/08/2025 13h00

Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), no Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Galo largou em vantagem na ida ao vencer por 2 a 1 e pode até empatar. Dessa forma, o time argentino precisa de vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Os mineiros tentam virar a chave do Brasileirão. Os comandados de Cuca perderam por 3 a 1 do Grêmio, na Arena MRV, no último fim de semana.

Godoy Cruz x Atlético-MG -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 21 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz (ARG)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

