Nottingham Forest anuncia a contratação do brasileiro Douglas Luiz

O Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante brasileiro Douglas Luiz, por empréstimo junto à Juventus, da Itália. O acordo, inicialmente, será até junho de 2026, com obrigação da aquisição definitiva ao final da temporada europeia.

"Estou muito feliz por estar aqui. É um grande clube e decidi vir porque consigo ver a ambição que o clube tem. Estou muito animado para começar com a equipe e dar o meu melhor pela camisa e pelos torcedores", celebrou Douglas Luiz, em entrevista ao site oficial do clube.

Após junho de 2026, o Nottingham Forest terá que desembolsar 30 milhões de euros (R$ 191,6 milhões na cotação atual) aos cofres da Juventus. A informação dos valores é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Douglas Luiz chegou à Juventus em junho do ano passado, após passagem de cinco anos pelo Aston Villa, também da Inglaterra. Com a camisa do time italiano, o brasileiro disputou apenas 27 jogos, sem gols e assistências.

Revelado pelo Vasco, o volante possui experiência no futebol inglês. Além do longo período defendendo o Aston Villa, ele também soma passagem pelo Manchester City, onde acabou sendo emprestado ao Girona, da Espanha, clube que pertence ao mesmo grupo do gigante da Inglaterra.

No Nottingham Forest, Douglas Luiz terá quatro companheiros brasileiros. São eles: o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus, ambos ex-Botafogo, além da dupla de zaga Morato e Murillo.