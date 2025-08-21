Topo

Esporte

Nate Diaz ataca Khamzat Chimaev após UFC 319: "Lutador medroso"

21/08/2025 18h39

Nate Diaz reacendeu as críticas a Khamzat Chimaev, atual campeão peso-médio (84 kg) do UFC, após a vitória dominante do checheno sobre Dricus Du Plessis no UFC 319. Embora o novo detentor do cinturão tenha demonstrado superioridade no grappling, o veterano norte-americano classificou sua abordagem como "sem emoção" e "assustadora" - no sentido negativo.

Durante uma transmissão ao vivo com o influenciador Sneako, o ex-UFC opinou que o campeão evita se expor e prioriza o controle da luta, sem buscar ataques mais contundentes. Para ele, o desempenho contra 'DDP '- marcado, em sua opinião, por longos períodos de amarração e golpes fracos - revela uma postura receosa.

"Esse tipo de lutador é um lutador com medo. Ele está apavorado. Tem tanto medo que, se soltar pra bater de verdade, o cara pode levantar e sair dali. Pra mim, esse é um estilo covarde. Ele se vende como um sujeito intimidador, mas é só uma grande criança assustada do c***. Foi por isso que postei sobre ele. Disse: 'Ele não é um lutador', porque dá pra ver o medo, só pelo jeito que segura o adversário daquele jeito", disparou.

Estratégia contra Chimaev

O embate entre os dois chegou a ser agendado como luta principal do UFC 279, em setembro de 2022. No entanto, a disputa foi cancelada após Chimaev estourar o limite da divisão dos meio-médios em 3,4 kg, obrigando o Ultimate a reorganizar o card às pressas. Na nova configuração, o checheno enfrentou Kevin Holland, enquanto Diaz encarou Tony Ferguson - ambos saíram vencedores por finalização.

Mesmo sem o combate ter se concretizado, o norte-americano revelou como teria se preparado para o confronto. Ao contrário da maioria dos atletas, que evitam o chão contra o 'Lobo', ele garante que teria buscado justamente o jogo no solo, apostando em sua experiência no jiu-jitsu.

"Quando eu ia lutar com ele, alguns wrestlers vieram me alertar, tipo o Henry Cejudo: 'Não deixa ele te derrubar'. Mas eu pensava: 'Não, vou pro chão'. Você acha que vou ficar defendendo queda o tempo todo? Aí você cansa, ele pega as costas e te finaliza?", comentou.

"Coloca ele na guarda fechada e bate nele pra c***. Vai tornar minha vida um inferno se eu tentar levantar? Então não levanto. Vou espancar ele por baixo e, se for perder por decisão, que seja, ou talvez eu finalize de algum jeito - com estrangulamento, cotovelada, ou virando ele. Eu não ia ficar tentando ser atleta contra ele. Já fez essa parte. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu Gracie. Ia puxar pro chão mesmo", completou.

Desde então, Diaz não voltou ao octógono, mas segue ativo nos bastidores do esporte, opinando sobre os rumos da organização. Já Chimaev, invicto no MMA, aguarda a definição de seu primeiro desafiante ao título dos médios.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Criciúma x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

West Ham x Chelsea pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Bayern x RB Leipzig pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Universitario pela Libertadores: onde assistir

Candidato revela banco que promete investir US$ 1 bilhão no Corinthians e explica parceria

Barbárie na Argentina: CBF diz que presidente não autorizou nota sobre punição

Fonseca e Bia poderão recuperar confiança no US Open, avalia comentarista

Douglas Luiz troca reserva da Juventus por chance de jogar no Nottingham Forest mirando seleção

Nottingham Forest anuncia a contratação do brasileiro Douglas Luiz

Vojvoda resolve problemas do Santos? Luis Rosa e Milly debatem

Bruna Calderan projeta semifinal entre São Paulo e Corinthians no Brasileiro: "Serão jogos equilibrados"