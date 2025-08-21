Murilo vê "jogo inteligente" do Palmeiras após empate e classificação: "Fez o que tinha que ser feito"

O Palmeiras avançou às quartas da Libertadores nesta quinta-feira depois de empatar sem gols o Universitario-PER, em jogo de volta das oitavas que aconteceu no Allianz Parque. O zagueiro Murilo enxergou um "jogo inteligente" da equipe, mas reconheceu o desempenho abaixo. Na ida, o Verdão venceu por 4 a 0, resultado que garantiu a vaga no tempo normal.

"Acho que não começamos tão bem como a gente tinha programado para fazer logo os 15 minutos intensos em cima deles, o que não aconteceu. Mas, a gente estava com a vantagem, acredito que fizemos um jogo inteligente, sem se expor muito e dar muitas chances para eles. Agradecer ao Weverton que fez uma grande defesa. Sem dúvida, nossa equipe foi bem consistente e fez o que tinha que ser sido feito para conseguir a classificação", disse à ESPN.

Murilo foi titular no Palmeiras, formando o trio de zagueiros com Gustavo Gómez e Micael. Essa foi das poucas mudanças de Abel Ferreira no time, que foi a campo com a maioria das peças titulares. Antes do confronto, havia expectativa de que o treinador mandasse a campo um time reserva.

"A gente está acostumado (ao esquema com três zagueiros), o professor sempre varia. Fizemos uma boa atuação sem levar gol, que é o que a gente sempre procura", declarou.

O camisa 26 tenta engatar sequência no time depois de voltar de uma lesão na coxa esquerda. Antes de pensar nas quartas da Libertadores, que será contra o River Plate, o Palmeiras volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Sport, pelo Brasileirão, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.