Ginasta boliviana que se apresentou com 'Romaria' quer cidadania brasileira

A ginasta boliviana Mayte Guzman pisou no tablado sob o som de 'Romaria', um clássico da música nacional composto por Renato Teixeira. A relação com o Brasil, porém, vai além da canção escolhida para apresentação no Mundial de Ginástica Rítmica: Mayte busca a nacionalidade do país. O torneio está sendo disputado no Rio e vai até domingo.

Ela atualmente treina no AGIPB (Ginástica Rítmica de Pato Branco, no Paraná) e pensa em se tornar cidadã brasileira para pode ter direito a receber medalhas nas competições nacionais.

Eu disputo o Brasileiro, mas, pelo regulamento, ainda não posso [subir ao pódio]. Pretendo tirar a nacionalidade para conseguir competir, pegar medalhas e tudo isso.

Mayte Guzman

De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), "não será permitida a disputa de títulos individuais (geral, por aparelhos ou por provas) por ginastas estrangeiros na Ginástica Artística Feminina e Masculina, Ginástica Rítmica, Ginástica Aeróbica, Ginástica de Trampolim e Ginástica Acrobática".

Mayte pisou no Brasil pela primeira vez em 2021, quando tinha 14 anos, após o local onde treinava na Bolívia ficar sem técnica.

Com a ajuda da diretora do clube da Bolívia, minha mãe contactou a Anita [Klemann], que falou que eu podia treinar lá um mês, para o Sul-Americano. Melhorei muito neste período. Em 2022, voltei no começo do ano para fazer coreografias novas e ela perguntou se eu queria morar aqui. Eu disse que 'sim' sem nem pensar duas vezes. Comecei a treinar aqui Brasil, no Pato Branco, e estou até hoje.

A boliviana participa do primeiro Mundial de Ginástica Rítmica. "Estou muito feliz. Só tenho gratidão às pessoas que sempre me ajudaram, minhas treinadoras, meus pais, minha família, todas as pessoas que torcem por mim, e especialmente a Deus".

Como surgiu a ideia de 'Romaria'

Mayte conta que a escolha da música foi meio "do nada". "[A técnica] Ouviu a música na rádio e já sabíamos que o Mundial ia ser aqui no Brasil. Foi uma coisa única, Deus quem escolheu. Foi assim que decidimos pela música".

Mas, por pouco, segundo a ginasta, não houve uma troca na música: "No momento em que a Anitta colocou a música pra mim, já consegui interpretar muito bem. Mas até pensamos em trocar só que, por um acaso, certa vez, colocaram erradamente a música antiga, Romaria, para a apresentação. Eu me apresentei e percebemos que seria ela". No torneio internacional, ela utilizou a versão de Seu Jorge com Daniel.

Mundial de Ginástica Rítmica

Onde: Arena 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

Até quando? A competição vai até domingo (24)

Programação

21 de agosto

9h às 12h - Qualificatória Maças e Fita - Grupo B

12h45 às 15h45 - Qualificatória Maças e Fita - Grupo A

16h10 às 19h10 - Qualificatória Maças e Fita - Grupo D

19h35 às 22h35 - Qualificatória Maças e Fita - Grupo C

22 de agosto

14h30 às 16h40 - Final Individual Geral - Grupo B (rank 10-18)

17h às 19h10 - Final Individual - Geral Grupo A (rank 01-09)

23 de agosto

14h às 16h30 Final Geral - Conjunto Grupo A

17h às 19h Final Geral - Conjunto Grupo B

24 de agosto

11h às 11h35 - Final Arco

11h40 às 12h15 - Final Bola

12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas

14h às 14h35 - Final Maças

14h40 às 15h15 - Final Fita

15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos

Ainda há ingressos? Há ingressos disponíveis, sendo a maioria pertencente ao terceiro lote. Os bilhetes estão sendo comercializados através do site Ingresse.com.

Preços:

21/08

Lote 2

Setor A - inteira: R$ 300 + taxas / meia: R$ 150 + taxas

Setor B - inteira: R$216 + taxas / meia: R$ 108 + taxas

Setor C - inteira: R$ 156 + taxas / meia: R$ 78 + taxas

22/08

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 388 + taxas / meia: R$ 194,40 + taxas

Setor B - inteira: R$ 298,08 + taxas / meia: R$ 149,04 + taxas

Setor C - inteira: R$ 233,28 + taxas / meia: esgotado

23/08

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 492,48 + taxas

Setor B - inteira: R$ 388,80 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado

24/08

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 583,20 + taxas / meia: esgotado

Setor B - inteira: R$ 492,48 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado