Mensagem vazada expõe racha político e climão nos bastidores do São Paulo
Os bastidores do São Paulo estão fervendo apesar da classificação do time para as quartas de final da Libertadores. Isso porque dias antes do jogo decisivo contra o Atlético Nacional uma mensagem vazada acabou movimentando os corredores do Morumbi.
Logo após o empate entre São Paulo e Sport, no último sábado, em 2 a 2, o diretor de comunicação do São Paulo, José Eduardo Martins, publicou, por engano, no grupo de imprensa de um aplicativo de mensagens instantâneas que conta com diversos jornalistas que cobrem o clube. A mensagem dizia o seguinte:
"Vou vazar que o Boca [Belmonte] queria emprestar de graça o Henrique e o presidente segurou".
O atacante Henrique, revelado pelas categorias de base do São Paulo, foi um dos jogadores acionados no decorrer do duelo com o Sport e responsável por "incendiar" o jogo, contribuindo diretamente para que sua equipe assegurasse o empate na Ilha do Retiro após sair perdendo por 2 a 0.
Na mensagem, o diretor de comunicação do São Paulo, José Eduardo Martins, se refere a Carlos Belmonte como "Boca", um apelido jocoso criado pela torcida para o diretor de futebol do clube, chamado pelos seus críticos de "boca de farofa".
A alta cúpula são-paulina botou panos quentes sobre a situação, já que em alguns dias o time disputaria o jogo mais importante do ano, contra o Atlético Nacional, pela Libertadores. Tudo o que o São Paulo menos precisava naquele momento era de uma guerra interna entre dois diretores.
José Eduardo Martins garantiu que a mensagem não passou de uma brincadeira interna com um colega de clube, enviada por engano ao grupo da imprensa.
Conforme apuração da Gazeta Esportiva, Belmonte ficou chateado com o episódio, mas preferiu não levar o assunto adiante, entendendo se tratar de uma brincadeira inconveniente, até para não prejudicar o ambiente no clube. Mas, na prática, a mensagem vazada pode trazer muitas consequências para as movimentações políticas no São Paulo.
Racha político
Com pouco mais de um ano restante de mandato, Julio Casares caminha para a sua despedida como presidente do São Paulo. Em 2026, as eleições definirão seu substituto, e Carlos Belmonte, atual diretor de futebol, é tido como um dos nomes naturais para suceder o atual mandatário tricolor.
A grande questão é que Julio Casares, pelo menos por enquanto, não deu nenhum sinal de que apoiará Carlos Belmonte em uma hipotética corrida presidencial no São Paulo. Nos bastidores, a informação é de que o atual presidente está inclinado a apoiar outro candidato, Márcio Carlomagno, superintendente geral do clube.
Casares, por sua vez, se elegeu em 2020 contando com o apoio de sete grupos políticos diferentes no São Paulo. Belmonte, que tem bom trânsito no clube social e uma base de votos significativa, foi fundamental para que o atual presidente vencesse as eleições e, até por isso, se tornou um dos "braços direitos" da atual gestão, sendo incumbido de comandar o departamento de futebol profissional.
Se Belmonte não está nos planos de Julio Casares como seu sucessor, a suposta mensagem vazada ganha um peso ainda maior, abrindo margem para suposições, como um movimento estratégico para enfraquecer o atual diretor de futebol e pavimentar o caminho para o surgimento de um novo candidato às eleições presidenciais.
Por enquanto, há um esforço para que o bom ambiente no CT da Barra Funda não seja contaminado pelas polêmicas nos bastidores do clube. Enquanto os corredores do Morumbi fervem, a prioridade é blindar o elenco comandado por Hernán Crespo de qualquer rixa externa. Mas, é inegável que as movimentações visando as eleições presidenciais de 2026 já começaram.