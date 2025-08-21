Topo

Mailton desembarca na capital paulista para assinar com o São Paulo: "Ficha ainda não caiu"

21/08/2025 12h34

O lateral direito Mailton desembarcou em São Paulo nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar com o Tricolor Paulista. O jogador estava na Chapecoense, mas pertencia ao Metalist, da Ucrânia.

Em entrevista ao portal Arquibancada Tricolor, o defensor de 27 anos celebrou a chegada ao clube do Morumbis e mandou um recado para a torcida são-paulina.

"É inexplicável, a ficha ainda não caiu. A partir do momento que eu fizer os exames e assinar o contrato, vai cair um pouco da ficha. Mas não tem como descrever ainda. Estou muito feliz e empolgado, e se Deus quiser vai dar tudo certo", disse Mailton.

"Muito obrigado pelas mensagens que venho recebendo nos últimos dias. Isso tem me deixado ainda mais motivado. Como falei, graças a Deus vai dar tudo certo", completou.


Mailton foi adquirido em definitivo pelo São Paulo. Para contratar o lateral, a diretoria são-paulina perdoou a dívida que o Metalist tinha pela compra de Paulinho Bóia, vendido em 2021.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador estava na Chapecoense desde 2024. Ele vinha sendo um dos destaques do time catarinense na Série B, com seis gols e cinco assistências em 20 jogos.

A chegada de Mailton reforça um setor carente do elenco do São Paulo, que também conta com o português Cédric Soares e o jovem Maik.

