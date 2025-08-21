Lesionados evoluem em recuparação, e São Paulo se reapresenta após classificação
O São Paulo voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (21) no CT da Barra Funda após a classificação para as quartas de final da Libertadores. O foco agora é o Brasileiro, em que o Tricolor se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo (24), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 21ª rodada.
Os atletas que tiveram maior minutagem na partida contra o Atlético Nacional-COL realizaram exercícios de recuperação muscular, incluindo mobilidade, core, força e trabalhos na piscina do SuperCT. Para os demais jogadores, Hernán Crespo comandou um circuito de exercícios de força, seguido por jogos em espaço reduzido, voltados à movimentação tática e à integração entre setores.
Entre os atletas que evoluíram na recuperação estão o zagueiro Arboleda, o lateral esquerdo Wendell e o atacante Calleri.
O zagueiro sofreu lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda e participou de corridas leves sob supervisão da fisioterapia. Já o lateral, que se lesionou na região posterior da coxa esquerda durante a partida contra o Athletico-PR, também seguiu cronograma semelhante. O atacante argentino, em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizou atividades leves na parte da manhã.A lista de desfalques do São Paulo segue extensa, incluindo Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nas vértebras L1, L2 e L3), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda). A comissão técnica busca manter o equilíbrio entre intensidade nos treinos e cuidados médicos, para evitar agravar lesões antigas ou recentes.
O São Paulo retorna aos treinamentos na manhã desta sexta-feira (22) e novamente no sábado (23), finalizando a preparação para o confronto diante do Atlético Mineiro.