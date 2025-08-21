Lesionados evoluem em recuparação, e São Paulo se reapresenta após classificação

O São Paulo voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (21) no CT da Barra Funda após a classificação para as quartas de final da Libertadores. O foco agora é o Brasileiro, em que o Tricolor se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo (24), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 21ª rodada.

Os atletas que tiveram maior minutagem na partida contra o Atlético Nacional-COL realizaram exercícios de recuperação muscular, incluindo mobilidade, core, força e trabalhos na piscina do SuperCT. Para os demais jogadores, Hernán Crespo comandou um circuito de exercícios de força, seguido por jogos em espaço reduzido, voltados à movimentação tática e à integração entre setores.

Entre os atletas que evoluíram na recuperação estão o zagueiro Arboleda, o lateral esquerdo Wendell e o atacante Calleri.

O zagueiro sofreu lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda e participou de corridas leves sob supervisão da fisioterapia. Já o lateral, que se lesionou na região posterior da coxa esquerda durante a partida contra o Athletico-PR, também seguiu cronograma semelhante. O atacante argentino, em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizou atividades leves na parte da manhã.

A lista de desfalques do São Paulo segue extensa, incluindo Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nas vértebras L1, L2 e L3), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda). A comissão técnica busca manter o equilíbrio entre intensidade nos treinos e cuidados médicos, para evitar agravar lesões antigas ou recentes.

O São Paulo retorna aos treinamentos na manhã desta sexta-feira (22) e novamente no sábado (23), finalizando a preparação para o confronto diante do Atlético Mineiro.