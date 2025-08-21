Topo

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, entra no radar de time dos Emirados Árabes, diz jornal

21/08/2025

O futebol dos Emirados Árabes está de olho no trabalho que o técnico Leonardo Jardim vem desenvolvendo à frente do Cruzeiro. O Al-Jazira manifestou interesse em contar com o profissional português após optar pela demissão do treinador marroquino Hussein Ammouta.

De acordo com informações do jornal Record, de Portugal, Jardim tem conhecimento do interesse, mas preferiu não comentar qualquer possibilidade de deixar o futebol brasileiro no momento.

O treinador trabalhou no mundo árabe entre as temporadas de 2021 a 2024 e já comandou as equipes do Al-Ain, Al-Rayyan, Al-Ahli e Al-Hilal. Neste período, ele venceu a Liga dos Campeões da Ásia, a Supercopa da Arábia Saudita e o Campeonato Saudita (pelo Al-Hilal) e voltou a dar a volta olímpica, (desta vez com o Al-Ahli) ao conquistar o Campeonato dos Emirados Árabes.

No Cruzeiro desde fevereiro deste ano, ele tem contrato com o clube mineiro até dezembro de 2026. O treinador português substituiu Fernando Diniz no comando do time profissional e fez a equipe azul brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro.

Terceiro colocado no Nacional, o Cruzeiro contabiliza 38 pontos em 20 rodadas e só está atrás do líder Flamengo (43), e do segundo colocado Palmeiras (39) na tabela.

Ele também classificou a sua equipe para as quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o CRB nas oitavas de final com em empate em casa e uma vitória em Maceió.

