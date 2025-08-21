LDU x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Colaboração para o UOL, em São Paulo

LDU e Botafogo entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito (EQU), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo tem a vantagem do empate por ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0. Assim, a LDU precisa de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples leva o jogo para os pênaltis.

Quem avançar deste duelo enfrenta o São Paulo nas quartas de final. Caso o Botafogo avance, será uma repetição da mesma fase na edição passada da Libertadores, quando o Glorioso avançou e depois se sagrou campeão.

