Botafogo não resiste a bombardeio, perde para LDU e dá adeus ao sonho do bi

O sonho do bicampeonato consecutivo da Libertadores chegou ao fim para o Botafogo. Atual campeão, o Glorioso viu a vantagem construída no jogo de ida ir pelos ares cedo, perdeu para a LDU por 2 a 0, na altitude de Quito, e se despediu da competição nas oitavas de final.

Villamil e Alzugaray — este de pênalti — fizeram os gols do jogo. Inofensivo, o Botafogo não conseguiu reagir aos golpes dos equatorianos. A equipe carioca chegou a ter um jogador a mais após expulsão de Mina na reta final da partida.

A equipe equatoriana fechou o agregado do confronto em 2 a 1 a seu favor. Na ida, o Botafogo havia vencido a LDU por 1 a 0, com gol de Artur, no Nilton Santos.

A LDU vai encarar o São Paulo nas quartas de final. As datas e horários do confronto serão divulgados pela Conmebol, mas a previsão é de que ocorram nas semanas de 17 e 24 de setembro.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo. Às 18h30 (de Brasília), a equipe visita o Juventude, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Resistência durou só 6 minutos

O Botafogo não conseguiu lidar com o bombardeio da LDU na altitude de Quito. A equipe equatoriana encurralou os brasileiros desde os primeiros minutos e mandou a vantagem do Botafogo pelos ares só com seis minutos de bola rolando.

Foram 20 chutes da LDU no jogo. E eles vieram de praticamente todas as formas possíveis: pelo chão, pelo alto e de bola parada. A classificação saiu em uma cobrança de pênalti com polêmica, mas não pela penalidade em si e sim por causa do lance anterior, um escanteio marcado para os equatorianos.

A queda é mais um baque do Botafogo em jogos de peso sob o comando de Davide Ancelotti. Antes, a equipe já havia sido derrotada por Palmeiras e Cruzeiro, em casa, em jogos diretos pelas primeiras posições do Brasileirão.

Marlon Freitas se lamenta durante jogo entre LDU e Botafogo na Libertadores Imagem: Franklin Jacome/Getty Images

Lances importantes e gols

John faz a primeira defesa. Allan saiu jogando errado e deixou a bola nos pés de Medina. Ele serviu Alzugaray, que levou para o pé direito e bateu. John caiu no canto e segurou.

Villamil abre o placar: 1 a 0. A pressão da LDU deu resultado. Mina fez jogada pela direita e cruzou. Medina tentou completar de primeira, mas errou na pequena área. Ela sobrou para Alzugaray, que só rolou para Villamil soltar o pé e estufar as redes.

Aí não, Marlon Freitas. O volante apareceu nas costas da defesa da LDU e ficou cara a cara com o goleiro Valle. Ele tentou uma cavadinha, mas pegou mal demais na bola e praticamente recuou para o adversário.

Passou muito perto. Ramírez recebeu a bola perto do bico direito da área do Botafogo, levou para a esquerda e soltou a bomba de muito longe. Ela cruzou toda a área, passou na bola do gol e não entrou.

Alzugaray faz o segundo da LDU: 2 a 0. O segundo gol equatoriano teve polêmica. A LDU teve escanteio a seu favor em lance onde o último toque havia sido de um dos atacantes. Na cobrança, a bola sobrou para Adé, que bateu e ela pegou no braço de Marlon Freitas, que estava aberto. Alzugaray foi para a cobrança, bateu cruzado e venceu John.

Alzugaray comemora gol marcado pela LDU contra o Botafogo na Libertadores Imagem: RODRIGO BUENDIA/AFP

Perdeu! Vitinho errou na saída de bola, e ela ficou para Villamil dentro da área. Ele levou para a esquerda e bateu firme, mas mandou por cima do gol.

Expulso! Jeffinho recebeu pela esquerda, deu um drible rápido em Mina e foi atingido pelo adversário. O árbitro deu cartão amarelo em campo, mas foi chamado pelo VAR. Ele foi ao monitor, viu que a sola da chuteira do equatoriano estava alta demais e expulsou o zagueiro.

Quase um golaço. Vitinho recebeu bola invertida, apareceu nas costas da defesa e bateu sem deixar ela cair. O chute passou tirando tinta da trave direita de Valle e saiu pela linha de fundo.

FICHA TÉCNICA

LDU 2 x 0 BOTAFOGO

Data e horário: 21 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)

Competição: Volta das oitavas de final da Libertadores

Local: Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Alfredo Chade (ARG)

VAR: Germán Raul Delfino (ARG)

Gols: Villamil (6'/1°T), Alzugaray (14'/2°T)

Cartões amarelos: Danilo, Marlon Freitas, Barboza (BOT), Cornejo, Allala (LDU)

Cartão vermelho: Mina (LDU)

LDU: Valle; Adé, Mina e Quiñonez; Gruezo, Cornejo (Minda), Quintero e Villamil; Ramírez (Allala), Medina (Cabeza) e Alzugaray (Erique). Técnico: Tiago Nunes

Botafogo: John; Vitinho, Marçal, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Arthur Cabral) e Allan (Newton); Savarino (Correa), Artur (Montoro) e Matheus Martins (Jeffinho). Técnico: Davide Ancelotti