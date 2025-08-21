Topo

Esporte

Jules Koundé renova com o Barcelona até 2030

21/08/2025 14h31

O Barcelona oficializou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato de Jules Koundé até junho de 2030. O francês chegou ao clube espanhol na temporada de 2022/2023, vindo do Sevilla, e é um dos principais nomes do elenco blaugrana.

Com a camisa do Barça, o jogador entrou em campo 142 vezes, anotando oito gols e 18 assistências, além de conquistar cinco títulos: dois Campeonatos Espanhóis, duas Supertaça da Espanha e uma Copa do Rei.

"Estou muito feliz em renovar meu contrato. Foi bem fácil (chegar a um acordo), porque eu e o clube estamos felizes e queremos a mesma coisa. É um momento muito especial para mim", comentou em entrevista, durante a cerimônia oficial, no Estádio Camp Nou.

O defensor destacou seu objetivo de ganhar muitos campeonatos com o Barcelona: "Desde o meu primeiro momento, meu sonho tem sido ganhar títulos, é o que me motiva a cada dia. creio que temos uma equipe para competir com qualquer um".

"O céu é o limite. Tenho sorte de estar em um clube que disputa todos os títulos", completou o atleta.

Jules Koundé, de 27 anos, citou o clássico contra o Real Madrid na final da Copa do Rei, em abril deste ano, em Sevilha, como uma de suas lembranças favoritas. Na ocasião, foi justamente seu gol na prorrogação que deu o título aos Culés: "Marcar nos 116 minutos e conquistar o troféu foi inesquecível".

O Barcelona volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Levante, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Recém-chegado, Marcos Rocha mira vaga na Libertadores com o Grêmio

Dilemas do padrão Fifa no Brasil desafiam Santos e Portuguesa na busca por arenas sustentáveis

Jules Koundé renova com o Barcelona até 2030

Dorival comanda treino tático, e Corinthians segue preparação para pegar o Vasco

Em crise após goleada, Santos chega a acordo para assinar com Vojvoda

Santos acerta contratação de Vojvoda; veja detalhes

Apresentados no Fluminense, Acosta admite nível mais alto no Brasil e Moreno espera seguir os passos de Arias

Charles Do Bronx afasta rumores de aposentadoria do UFC: "Tenho só 35 anos"

Onde vai passar LDU x Botafogo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

US Open: Fonseca estreia contra rival que está uma posição atrás no ranking

João Fonseca estreará contra sérvio no US Open; Bia Haddad encara sensação de Wimbledon