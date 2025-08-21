Jules Koundé renova com o Barcelona até 2030

O Barcelona oficializou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato de Jules Koundé até junho de 2030. O francês chegou ao clube espanhol na temporada de 2022/2023, vindo do Sevilla, e é um dos principais nomes do elenco blaugrana.

Com a camisa do Barça, o jogador entrou em campo 142 vezes, anotando oito gols e 18 assistências, além de conquistar cinco títulos: dois Campeonatos Espanhóis, duas Supertaça da Espanha e uma Copa do Rei.

"Estou muito feliz em renovar meu contrato. Foi bem fácil (chegar a um acordo), porque eu e o clube estamos felizes e queremos a mesma coisa. É um momento muito especial para mim", comentou em entrevista, durante a cerimônia oficial, no Estádio Camp Nou.

O defensor destacou seu objetivo de ganhar muitos campeonatos com o Barcelona: "Desde o meu primeiro momento, meu sonho tem sido ganhar títulos, é o que me motiva a cada dia. creio que temos uma equipe para competir com qualquer um".

"O céu é o limite. Tenho sorte de estar em um clube que disputa todos os títulos", completou o atleta.

Jules Koundé, de 27 anos, citou o clássico contra o Real Madrid na final da Copa do Rei, em abril deste ano, em Sevilha, como uma de suas lembranças favoritas. Na ocasião, foi justamente seu gol na prorrogação que deu o título aos Culés: "Marcar nos 116 minutos e conquistar o troféu foi inesquecível".

O Barcelona volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Levante, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.