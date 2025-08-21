Topo

John Textor lamenta eliminação do Botafogo na Libertadores: "Não estivemos à altura"

21/08/2025 23h28

O Botafogo está fora da Libertadores após ser derrotado por 2 a 0 pela LDU, nesta quinta-feira, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. John Textor, dono da SAF do clube, usou as redes sociais para expressar sua decepção com a eliminação.

"Sabemos que não é possível ganhar todos os anos, mas queremos conquistar grandes troféus e vencer grandes times. Hoje sentimos uma dor diferente, porque não estivemos à altura das nossas expectativas... mas confio neste treinador e nestes homens. Seguiremos em frente e venceremos novamente. Juntos, venceremos novamente", disse o mandatário norte-americano.

Apesar do revés na Libertadores, o Botafogo ainda mantém vivo o sonho na Copa do Brasil, onde enfrentará o Vasco nas quartas de final. No Brasileirão, a equipe comandada por Davide Ancelotti ocupa a quinta posição, com 29 pontos, e busca recuperar o ritmo para seguir brigando pelo título nacional.

O Glorioso volta aos gramados neste domingo, contra o Juventude, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

