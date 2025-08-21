Topo

Jogo do Palmeiras hoje (21) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

21/08/2025 13h00

O Palmeiras recebe o Universitario na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem o jogo.

O Alviverde abriu vantagem após vencer o duelo de ida por 4 a 0. Os donos da casa podem perder por até três gols de diferença que se classificam à próxima fase.

A equipe de Abel Ferreira vem de vitória pelo Brasileirão. O Palmeiras visitou o Botafogo no fim de semana e venceu por 1 a 0, no Nilton Santos.

Chaveamento da Libertadores está definido. O vencedor do confronto da noite de hoje terá pela frente River Plate ou Libertad.

Palmeiras x Universitario -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 21 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --sujeito às condições da plataforma)

