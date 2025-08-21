Jogo do Botafogo hoje (21) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

O Botafogo visita a LDU na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito (EQU), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Glorioso pode empatar após vencer a ida por 1 a 0 no Rio. A LDU precisa de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples leva o jogo para os pênaltis.

São Paulo será o rival do vencedor do confronto nas quartas de final. Caso o Botafogo avance, será uma repetição da mesma fase na edição passada da Libertadores, quando o Glorioso avançou e depois se sagrou campeão.

LDU x Botafogo -- Copa Libertadores