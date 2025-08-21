João Fonseca encara sérvio em estreia do US Open e pode ter Taylor Fritz pelo caminho

A chave principal do Aberto dos Estados Unidos, que será disputado entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro, foi divulgada nesta quinta-feira. Na primeira rodada, João Fonseca enfrentará o sérvio Miomir Kecmanovic, atual 45° do ranking mundial. O horário e a data do jogo ainda serão divulgados.

Caso alcance a quarta rodada do torneio, Fonseca pode enfrentar o americano Taylor Fritz, número quatro do mundo.

The men's singles draw for the US Open is set! ? Top half: pic.twitter.com/BgAkOqhTLC ? US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025

Será a primeira vez do brasileiro no quadro principal do US Open. Ele venceu o torneio juvenil em 2023 e disputou as qualificatórias em 2024. O carioca chega de uma boa campanha em Cincinnati, onde alcançou a terceira rodada no Master. Nesta temporada, João conquistou dois torneios: o Challenger de Phoenix e o ATP 250 de Buenos Aires.

Do outro lado, Kecmanovic conquistou o ATP 250 de Delray Beach na chave simples e duplas, em fevereiro deste ano. Além disso, ele chega ao US Open depois de alcançar as quartas de final do ATP 250 de Winston Salem.

Ainda na chave masculina, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner podem se enfrentar em uma final de Grand Slam pela quarta vez seguida. O espanhol venceu o confronto no Aberto da França, enquanto o italiano levou a melhor na Austrália e no Torneio de Wimbledon.

Bia Haddad na chave feminina

No feminino, Bia Haddad estreia contra a britânica Sonay Kartal, 51° do mundo. A brasileira vem de uma série de resultados negativos, tendo sua última vitória em junho, quando superou a eslovaca Rebecca Sramkova na primeira rodada de Wimbledon. Desde então, a brasileira amargou quatro derrotas seguidas.

Apesar de fazer história no Aberto da Austrália, onde alcançou a terceira rodada, Bia também enfrentou uma sequência difícil no começo do ano, com oito derrotas consecutivas. Seu melhor resultado da temporada foi no WTA 500 de Strasbourg, quando alcançou a semifinal, eliminada apenas pela cazaquistã Elena Rybakina, top 10 do mundo.