Jefté revela estilo de jogo e espera evoluir com ensinamentos de titular do Palmeiras

Jefté é o novo lateral esquerdo do Palmeiras e chega para fazer concorrência a Piquerez, atualmente titular absoluto da equipe de Abel Ferreira. O jogador de 21 anos retorna ao Brasil depois de uma temporada defendendo o Rangers, da Escócia. Ele revelou seu estilo de jogo e projetou sua evolução com ensinamentos do uruguaio, que já ultrapassou os 200 jogos pelo Verdão.

"Sou um lateral ofensivo. A primeira função do lateral é marcar, por jogar na linha de trás, mas gosto de atacar o espaço, do um contra um. O Piquerez é um jogador que admiro bastante, não é à toa os números que ele tem aqui no clube. Espero aprender com ele, saber mais da minha posição com ele. Espero ajudar da melhor forma, estou aqui para ajudar sempre", disse Jefté.

O lateral saiu muito jovem do Brasil, logo quando se destacou no sub-20 do Fluminense. Na base, chamou atenção d Apoel, do Chipre, para onde foi emprestado em julho de 2023. No ano seguinte, foi vendido ao Ranges, da Escócia, clube onde estava antes de chegar ao Verdão.

Na equipe escocesa ele disputou 56 jogos, deu quatro assistências e marcou um gol.

Jefté (21 anos) pelo Rangers: ?? 47 jogos (42 titular)

?? 1 gol

?? 4 assistências

? 41 passes decisivos

?? 26% acerto no cruzamento

? 245 duelos ganhos (!)

? 185 bolas recuperadas

? 32 faltas cometidas (0.68 /j!)

? 26 dribles sofridos (0.55 /j!)

? Nota Sofascore 7.04... pic.twitter.com/YC6Fv1R9GU ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 20, 2025

Jefté chega para preenche uma lacuna deixada por Vanderlan, que foi vendido ao Red Bull Bragantino, nesta janela. Nesta temporada, a Cria da Academia, antes de deixar o clube, disputou 22 jogos e deu duas assistências. Enquanto Piquerez fez 38 partidas e deu quatro passes a gol.

Por enquanto, Jefté aguarda sua regularização no BID e inscrição na Libertadores, caso o Verdão confirme a vaga, para estrear pelo clube. Assim, Piquerez segue como titular e entra em campo nesta quinta-feira, quando o Palmeiras recebe o Univesitario-PER, pela volta das oitavas da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O Verdão entra em campo com a vantagem de 4 a 0 construída na ida.