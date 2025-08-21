Já ganhou? Colunistas veem Bahia favoritaço por hegemonia

Classificado à final da Copa do Nordeste, o Bahia é muito favorito ao título, opinaram Juca Kfouri e Lucas Musetti, no Fim de Papo.
A final será contra o Confiança-SE, e a equipe baiana pode se isolar como a maior campeã do torneio, com cinco títulos, um a mais que o arquirrival, Vitória.
Juca: Bahia é favoritaço ao título da Copa do Nordeste
O Bahia é favoritaço [ao título da Copa do Nordeste] porque vai jogar contra o Confiança, que também ganhou, e ganhou do CSA no Rei Pelé, também com gol de Tiago, também 1 a 0, mas o Confiança não 'tem talheres' para jogar com o Tricolor da Boa Terra.
Juca Kfouri
Musetti: Bahia valoriza Copa do Nordeste
ai ser muito difícil para o Confiança fazer frente ao Bahia. É curioso como o Bahia poupa na Sul-Americana e não poupa na Copa do Nordeste - o que mostra a importância da competição. [...] É favoritaço na final para manter a soberania.
Lucas Musetti
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.