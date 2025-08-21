Topo

Já ganhou? Colunistas veem Bahia favoritaço por hegemonia

do UOL

Colaboração para o UOL

21/08/2025 01h39

Classificado à final da Copa do Nordeste, o Bahia é muito favorito ao título, opinaram Juca Kfouri e Lucas Musetti, no Fim de Papo.

A final será contra o Confiança-SE, e a equipe baiana pode se isolar como a maior campeã do torneio, com cinco títulos, um a mais que o arquirrival, Vitória.

Juca: Bahia é favoritaço ao título da Copa do Nordeste

O Bahia é favoritaço [ao título da Copa do Nordeste] porque vai jogar contra o Confiança, que também ganhou, e ganhou do CSA no Rei Pelé, também com gol de Tiago, também 1 a 0, mas o Confiança não 'tem talheres' para jogar com o Tricolor da Boa Terra.
Juca Kfouri

Brasileirão: assista a todos os gols dos jogos da 20ª rodada

Pivô de polêmica entre Corinthians e Bahia, Kauê Furquim aparece no BID

O Bahia vendeu a alma para o Grupo City?

Musetti: Bahia valoriza Copa do Nordeste

ai ser muito difícil para o Confiança fazer frente ao Bahia. É curioso como o Bahia poupa na Sul-Americana e não poupa na Copa do Nordeste - o que mostra a importância da competição. [...] É favoritaço na final para manter a soberania.
Lucas Musetti

