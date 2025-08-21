Topo

Esporte

Independiente x Universidad de Chile é suspenso por violência nas arquibancadas

21/08/2025 00h25

O confronto de volta entre Independiente e Universidad de Chile, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, terminou de forma caótica nesta quarta-feira no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda (Buenos Aires), na Argentina. O jogo, que estava empatado em 1 a 1 no início do segundo tempo, precisou ser interrompido devido a graves incidentes envolvendo torcedores visitantes. A ida foi 2 a 1 para os chilenos.

Os problemas começaram por volta da metade do primeiro tempo, quando parte da torcida chilena, localizada na parte superior, começou a lançar cadeiras, pedras, pedaços de ferro e até explosivos contra a torcida do Independiente, situada na parte de baixo.

Alguns torcedores locais ficaram feridos, incluindo um jovem que sofreu um corte no couro cabeludo após ser atingido por um pedaço de concreto. A violência se estendeu ao lançamento de objetos provenientes de banheiros e produtos de limpeza, transformados em projéteis.

Diante da escalada do conflito, os fãs do Independiente tentaram se abrigar nos corredores internos e nos setores cobertos das arquibancadas, enquanto a polícia buscava conter a situação e impedir o contato entre as torcidas. A situação se agravou quando alguns torcedores locais tentaram enfrentar os visitantes, resultando em confrontos diretos com os agentes de segurança.

O clima de selvageria foi tamanho que o árbitro Gustavo Tejera, após tentar reiniciar o segundo tempo, suspendeu a partida aos quatro minutos da etapa complementar.

Durante o episódio, torcedores da Universidad de Chile chegaram a incendiar cadeiras e manter uma postura agressiva mesmo após a evacuação parcial da torcida local. A situação levou à retirada de grande parte dos visitantes do estádio e à reorganização dos torcedores do Independiente para evitar novos conflitos.

A partida foi oficialmente suspensa pela Conmebol por falta de segurança, e ainda não há definição sobre o resultado final ou possíveis sanções aos envolvidos. O empate parcial de 1 a 1 deixaria a Universidad de Chile classificada, já que havia vencido o jogo de ida em Santiago por 1 a 0.

Confira os outros resultados desta quarta-feira pela Sul-Americana

Cienciano 0 (0) x (4) 2 Bolívar

Universidad Católica 1 (1) x (4) 2 Alianza Lima

