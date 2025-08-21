Topo

Independiente x Universidad de Chile é suspenso após incêndio e violência na arquibancada

21/08/2025 00h12

A partida entre Independiente e Universidad de Chile, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi suspensa. Inicialmente, o jogo havia sido interrompido, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina. Torcedores chilenos iniciaram um incêndio na arquibancada destinada aos visitantes.

A partida havia recém reiniciado após o intervalo quando o fogo foi visto. O árbitro Gustavo Tejera teve de parar o jogo. Não há informações sobre feridos.

Jogadores tentaram acalmar a situação, mas não tiveram sucesso. Alguns visitantes ainda atiravam pedras em direção à torcida local. Com a paralisação, os atletas se recolheram aos vestiários.

A partida estava empatada por 1 a 1. Na ida, a Universidad de Chile venceu por 1 a 0. O resultado parcial classificava os chilenos. A Conmebol vai decidir se o restante do jogo será disputado em outra data ou se manterá o resultado.

