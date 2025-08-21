Topo

Esporte

Jogo da Sul-Americana é cancelado após bomba e barbárie na arquibancada

Bruno Madrid, Igor Siqueira e Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

21/08/2025 00h10

A partida de volta entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas de final da Sul-Americana, foi cancelada após briga entre torcidas dos dois times. O anúncio foi feito pela Conmebol.

O que aconteceu

A confusão começou no final do primeiro tempo. Imagens mostraram torcedores das duas equipes atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse — eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o jornal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

O TyC Sports informa que alguns chilenos foram esfaqueados e levados a hospitais próximos. Eles ficaram gravemente feridos, segundo o jornal.

Imagens de fora do estádio mostram alguns torcedores saindo ensanguentados. Dentro dele, outros ficaram apenas de cueca após terem as roupas tiradas pela torcida rival e alguns aparecem completamente nus.

Após mais de uma hora de paralisação, o jogo foi cancelado pela Conmebol. A partida estava 1 a 1, e a Universidad de Chile estava se classificando por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Santiago.

A Conmebol seguirá o protocolo para casos como esse e abrirá um procedimento disciplinar. O mesmo aconteceu quando torcedores do Colo-Colo entraram em conflito e o jogo contra o Fortaleza, em Santiago, pela Libertadores deste ano, foi interrompido.

Veja nota da Conmebol

"A Diretoria de Competições e Operações da CONMEBOL informa que, com base na falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades de segurança locais, que garantem a continuidade da partida entre Independiente (ARG) e Universidad de Chile (CHI) pelas oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana 2025, este encontro foi cancelado.

Levando em consideração as disposições do Manual dos Clubes para situações semelhantes, sem que a situação tenha sido corrigida, a partida é cancelada e o caso será encaminhado aos Órgãos Judiciais da CONMEBOL para futuras determinações.

Todas as informações sobre os eventos ocorridos dentro e fora do estádio serão enviadas à Comissão Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol."

